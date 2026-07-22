C’était un secret de Polichinelle dans le paddock du championnat du monde MotoGP.

Le pilote français Fabio Quartararo a bel et bien signé avec Honda pour deux ans. Un contrat qui sera effectif dès l’année prochaine, où il courra pour la mythique équipe HRC.

Le Champion du Monde 2021 de 27 ans entamera donc 2027 au guidon d’une 850 cm3 Honda après sept ans passés dans le giron Yamaha, d’abord sur une machine satellite, puis sur la moto du team d’usine de la firme d’Iwata.

Une collaboration, d’abord placée sous le signe du succès, avec comme point d’orgue le titre glané en 2021, avant de devenir plus difficile au fil des années, la faute à une moto largement dépassée par la concurrence.

À ce jour, le pilote français totalise 11 victoires, 32 podiums et 21 pole positions en catégorie reine.

2027, année de bouleversements en MotoGP

La signature officialisée de Quartararo chez Honda vient s’ajouter aux nombreux mouvements déjà annoncés en vue de l’année prochaine : l’arrivée de Pedro Acosta chez Ducati, le départ de Bagnaia qui a dans la foulée été confirmé chez Aprilia, Jorge Martin et Ai Ogura chez Yamaha, Alex Marquez et Fabio Di Giannantonio chez KTM.

Aux côtés de Fabio Quartararo dans le box de l’équipe officielle HRC on retrouvera soit le brésilien Diogo Moreira, soit le nouveau venu, l’actuel pilote Moto2, le colombien David Alonso, dont la marque japonaise a officialisé la signature en MotoGP sans préciser s’il intégrera directement le team d’usine ou passera par la case LCR.