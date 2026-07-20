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Honda Adv

Le Honda ADV tisse sa toile

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

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Si vous êtes un aficionado de Spider-Man et que vous cherchez le scooter ultime pour vous faufiler dans la jungle urbaine tel le tisseur de toiles, il va falloir prendre un billet d’avion direction la Malaisie. Honda vient d’y présenter une déclinaison particulièrement originale de son très populaire scooter « crossover » : l’ADV160 Spider-Man Edition.

Le Honda ADV tisse sa toile

Non commercialisé en Europe, le Honda ADV 160 est particulièrement populaire en Asie, notamment en Malaisie, où la marque vient de présenter une édition inédite du petit scooter crossover.

Si le deux-roues est strictement identique à la version standard côté mécanique et partie-cycle, cet ADV160 Spider-Man Edition se distingue par une livrée reprenant entièrement les couleurs du super-héros Marvel.

Pour ajouter à l’exclusivité de cette série spéciale, la firme japonaise a annoncé une production strictement limitée à 300 exemplaires numérotés (avec une certification officielle allant du numéro 002 au 301).

Le Honda ADV tisse sa toile

Le carénage du petit scooter aventurier adopte le costume emblématique du super-héros avec une face avant et des flancs supérieurs peints d’un rouge vif, une partie arrière et un garde-boue avant habillés de bleu foncé et des graphismes imprimés en surépaisseur rappelant les lignes d’une toile d’araignée sur les écopes latérales.

Un scooter Honda qui s’envoie en l’air

Le Honda ADV tisse sa toile

Comme on l’a dit, sous cette robe de super-héros, on retrouve la base technique de l’ADV160, animé par le monocylindre eSP + à 4 soupapes de 156,9 cm³ développant 15,8 chevaux et 14,7 Nm de couple. Un bloc associé à un contrôle de traction (HSTC), un ABS de série et un écran TFT de cinq pouces connecté.

En Malaisie, cette version exclusive s’affiche à 14 149 ringgits malaisiens, soit environ 3 020 euros. Face aux 2 800 euros réclamés pour la version standard, cette version reste particulièrement raisonnable pour une édition numérotée sous licence officielle.

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