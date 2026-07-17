Si Waze proposait déjà une option « moto » depuis quelques années, elle se contentait jusqu’à présent de recalculer un temps de trajet estimé un poil plus optimiste, en clonant les itinéraires des automobilistes.

En cet été 2026, Waze profite d’une large mise à jour, qui inclut désormais un véritable « mode moto ». Grâce à l’IA (Gemini), Waze intègre désormais des raccourcis, des voies et des spécificités de circulation inaccessibles ou impraticables pour les voitures, garantissant un gain de temps et un confort de conduite réels au quotidien.

Surtout, en s’appuyant sur les signalements de la communauté et une équipe d’éditeurs de cartes spécialisés dans les deux-roues, l’application va cartographier et signaler en temps réel les dangers spécifiques aux motards : nids-de-poule, dos-d’âne non réglementaires, ponts étroits ou passages piétons surélevés et glissants.

Il faudra encore patienter pour le mode moto de Waze en Europe

Le tableau serait idyllique si Google n’avait pas choisi un calendrier de déploiement pour le moins déroutant. Ce mode moto avancé n’est pour l’instant disponible que dans sept pays : l’Argentine, le Brésil, la Colombie, la Malaisie, le Mexique, le Pérou et les Philippines.

Ce sont des zones à très forte densité de deux-roues urbains où la navigation à moto est une question de survie économique et quotidienne. Mais pour l’Europe et la France, le géant américain se contente d’un laconique « d’autres pays suivront », sans donner la moindre date de sortie de cette possibilité.

Lancer cette fonctionnalité au début des vacances de juillet tout n’en faisant pas profiter des millions d’utilisateurs est particulièrement frustrant pour tous les motards européens.