Avec sa technologie de réduction de bruit et son intercom intégré, le Sena Phantom ANC est-il vraiment le casque de demain, nous l’avons testé.

Sena est une marque coréenne, qui s’est fait connaître avant tout pour ses systèmes de communication (Intercom), qui sont de plus en plus appréciés des motards. Devenu un des leaders mondiaux en la matière, Sena a donc décidé d’élargir son champ d’activité en se lançant sur le marché des casques avec une particularité : un haut niveau de technologie.

C’est justement le modèle le plus haut de gamme que nous avons eu à l’essai. Dénommé Phantom ANC, il s’agit d’un casque intégral GT comme peut l’être par exemple un Shoei GT Air. Mais, à la différence de beaucoup de ses concurrents, le Phantom est nettement plus technologique. Ainsi, il propose de série un système intercom intégré, un écran solaire rétractable, des feux arrière et surtout un système de réduction de bruit, quasiment unique sur le marché. Une offre inédite sur le marché.

Une réduction de bruit quasi unique sur le marché

Même sans être mélomane, vous connaissez forcément le système de réduction de bruit qui est de plus en plus courant dans les systèmes de casque audio et qui a pour but de réduire au maximum les bruits ambiants afin de savourer au mieux votre mélodie préférée. Le dispositif détecte le bruit ambiant via un microphone et génère une onde opposée pour l’atténuer. Toutefois, le but à moto n’est pas d’isoler le conducteur de son environnement, ce qui pourrait se révéler dangereux, mais de réduire les nuisances et ainsi diminuer la fatigue. Beaucoup de motards roulent déjà avec des bouchons d’oreilles pour contrer ces méfaits, car il ne faut pas oublier que l’on dépasse souvent les 90 dB à 100 km/h, ce qui peut abîmer l’audition à la longue. Sena apporte donc une réponse plus technologique.

Même si des commandes physiques existent sur le casque, - qui ne sont pas très faciles à manier avec des gants d’ailleurs - tout peut se commander à partir de votre smartphone. Pas de doute, ce casque est bien dans son temps. Trois modes d’intensité existent : active, modérée ou désactivée. Sena annonce une réduction du bruit ambiant pouvant atteindre jusqu’à 20 décibels, soit une baisse d’environ 75 % du niveau sonore sur autoroute. À l’usage, même si un temps d’adaptation est nécessaire, force est de reconnaître que l’efficacité est au rendez-vous et les longs travers se révèlent plus reposants. Même si la technologie est probante, il faut reconnaître que l’insonorisation de base du casque est déjà particulièrement efficace.

L’intercom, un classique chez Sena

Sena dispose d’une vraie expertise en matière d’intercom. Le Phantom hérite de la dernière technologie en date, à savoir la Mesh 3.0 pour une portée allant jusqu’à 2 km en terrain dégagé, sur 6 canaux, pour un nombre de participants quasiment illimité. À cela s’ajoute le Bluetooth 5.3. Là également, ce dispositif se veut très satisfaisant avec un son de bonne qualité. Dans ce domaine, la nouveauté réside dans le fait que le dispositif est ainsi intégré au casque. Pas d’intercom disgracieux implanté sur le côté du casque, qui pourrait parfois fragiliser celui-ci en cas de choc.

Lourd ou dans la moyenne ?

Comme tous les casques actuels, le Phantom répond à la norme européenne ECE 22.06 instaurée en juillet 2022. Plus exigeante, elle a entraîné un alourdissement de la majeure partie des casques sur le marché. Ainsi, le nôtre affiche un poids de 1 700 kg, ce qui est conforme aux autres modèles de la catégorie Sport GT et à un Shoei GT Air 3, mais attention, tous les modèles concurrents ne possèdent pas le même attirail technologique, qui ajoute indéniablement du poids. Le Phantom n’apparaît donc pas si lourd finalement, et il faut reconnaître que l’équilibrage du casque étant bon, le poids ne se fait finalement pas trop sentir.



Enfin, le Phantom dispose de deux fonctionnalités plus accessoires : une lumière à l’avant, qui peut être remplacée par une caméra et deux lumières rouges, qui augmentent la visibilité du casque et donc du motard au travers de trois positions : fixe, clignotantes et clignotantes rapides, qui se règlent à partir de l’application.

Tout n’est pas parfait pour autant.

Si vous venez de lire ces lignes, vous vous dites peut-être, c’est LE casque qu’il me faut. Attention, toutefois, il a également quelques défauts. Ainsi, celui-ci souffre d’un manque de ventilation, difficile à supporter par forte chaleur, et l’impossibilité de démonter la bavette anti-vent renforce cette impression. On regrettera aussi, enfin, que l’écran solaire ne descende pas assez bas, ce qui gêne parfois la vision, et son bouton situé sur le haut du casque n’est pas des plus intuitifs à l’usage. Enfin, n’oubliez jamais que si vous voulez profiter de tous ces raffinements technologiques, il faudra toujours que votre batterie soit chargée. Sena annonce une autonomie de 35 heures. Dans le cas contraire, votre Phantom redeviendra un casque classique.

Ce Phantom ANC est officiellement vendu 619 €, mais il est possible de le trouver moins cher sur des sites en ligne. Alors certes, il est plus onéreux que la concurrence (Shoei GT-Air ou HJC RPHA), mais les rivaux ne possèdent pas eux d’intercom intégré ni de réduction de bruit, un contenu technologique qui justifie pleinement le surcoût, d’autant plus que le confort d’usage est meilleur qu’avec un casque « normal ». D’autres constructeurs comme Schuberth arrive également sur ce marché avec son C5 ANC, néanmoins il faudra compter 800 €. De quoi confirmer l’excellent positionnement prix du Sena.