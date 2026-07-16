Si le nom de Hero MotoCorp ne parle pas encore à tous les motards français, il s’agit tout simplement du premier constructeur mondial de deux-roues en volume.

Ce colosse indien, qui produit des millions de machines chaque année et collabore historiquement avec les plus grands (notamment Harley-Davidson pour ses petites cylindrées asiatiques), passe la vitesse supérieure en Europe avec de grandes ambitions pour le marché français.

Distribué dans l’Hexagone par GD France, Hero annonce l’arrivée d’un modèle de trail taillé pour l’aventure : la XPulse 200 Pro.

Au cœur de cette nouveauté on retrouve un moteur monocylindre de 199,6 cm³, 4 soupapes, refroidi par huile qui offre 18,9 chevaux à 8 500 tr/min et un couple maximal de 17,35 Nm à 6 500 tr/min, complété par une boîte de vitesses à cinq rapports.

Une véritable petite aventurière

Pour la partie-cycle, elle dispose d’une suspension réglable (250 mm à l’avant/220 mm à l’arrière), d’une garde au sol de 270 mm et d’une hauteur de selle rehaussée à 891 mm.

La moto est aussi dotée de trois modes ABS : Route, Off-Road et Rally, permettant au pilote d’optimiser l’intervention du freinage selon le terrain et son style de conduite.

Le compteur, d’inspiration rallye, intègre un tableau de bord LCD moderne avec connectivité Bluetooth et navigation turn-by-turn. La Hero XPulse 200 Pro peut aussi compter sur un phare à projecteur LED avec feu de jour LED.

Affichée à 2 999 euros et uniquement disponible en coloris blanc, la Hero XPulse 200 Pro est couverte par une garantie de cinq ans.