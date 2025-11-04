Hero débarque en France avec sa Hunk 440 à l'occasion du salon de Milan

Cette moto vous dit peut-être quelque chose, mais pas sous la marque Hero. Bien vu ! Elle est effectivement commercialisée en Inde sous le blason Harley sous le nom X440 et même par Hero avec l'appellation Mavrick 440.

Ce modèle arrive donc en France avec une nouvelle dénomination : Hunk, la troisième pour un même véhicule !

Il s'agit toujours d'un petit roadster animé par un monocylindre de 440 cm3 développant 27 chevaux et offrant un couple de 36 Nm à 4 000 tr/min. Cette mécanique s'insère dans un châssis treillis, une fourche avant classique, des roues de 17 pouces et deux amortisseurs arrière. Elle est équipée par ailleurs d’un ABS à double canal avec disques avant de 320 mm et arrière de 240 mm, de suspensions avant inversées KYB, d’un tableau de bord TFT connecté de forme circulaire, mais de taille relativement modeste, de feux 100 % LED, d’un système de navigation et de pneus radiaux 150/60 ZR 17.

La Hunk 440 sera disponible à partir de 3 599 € TTC dès novembre 2025 en deux coloris : Twilight Blue et Phantom Black. Il faut préciser que tous les modèles de la marque sont garantis trois ans auxquels s'ajoutent deux années supplémentaires dans le cadre d'une offre de lancement spéciale. Hero est importée en France par le groupe GD France, qui s'occupe déjà des marques CFMoto et Zontes.