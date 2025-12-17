Le maxi-scooter Yamaha TMAX fête son 25ᵉ anniversaire avec une série spéciale affichée à 13 999 euros

Véritable référence sur le marché des scooters, le Yamaha TMax est arrivé sur le marché en 2001.

Pour ses 25 ans d’existence, déjà, la marque japonaise a décidé de marquer le coup avec une édition spéciale du maxi-scooter.

Elle se distingue ainsi par des équipements supplémentaires, dont notamment une selle rouge à double surpiqûre et coutures soudées arborant également un logo 3D 25ᵉ anniversaire rouge et un écusson Black MAX spécial, ainsi qu’une carrosserie exclusive gris foncé métallisé avec des boomerangs contrastés gris clair métallisé, inspirés de l’édition spéciale Black MAX datant de 2006.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Ce TMax très particulier est également équipé d’un cache de protection moteur doté d’un anneau anodisé clair. Les jantes moulées de 15 pouces ont également fait l’objet d’un traitement spécial.

Une édition limitée disponible uniquement pendant un an

Cette série limitée dans le temps permet aussi d’accéder gratuitement à la navigation Garmin avec cartographie complète via l’application Garmin Motorize, visible sur l’instrumentation numérique de sept pouces.

Au niveau mécanique, on retrouve les caractéristiques de la dernière déclinaison du TMax avec une cylindrée de 560 cm3 pour une puissance de 48 chevaux, ainsi que deux modes de conduite (Sport et Touring).

Modèle emblématique de la gamme Yamaha, le TMax 25ème anniversaire est attendu dans les concessions de la marque dès le mois de janvier 2026. Concernant son tarif, il est désormais annoncé à partir de 13 999 euros.