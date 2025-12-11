La nouvelle Yamaha R7 2026 arrivera en avril à 10 499 euros

Toujours animée par le moteur CP2 de 689 cm3 (73,4 chevaux), la R7 2026 voit l’introduction d’une technologie perfectionnée et des améliorations du châssis. Elle est désormais équipée de l’accélérateur électronique YCC-T, qui détecte les actions du pilote sur l’accélérateur et permet à l’ECU de calculer instantanément le niveau idéal d’ouverture des gaz. L’introduction de l’YCC-T permet aussi l’adoption de modes de conduite et d’assistances. La nouvelle série d’assistances électroniques entièrement customisables fonctionne de pair avec l’IMU à six axes inspirée de la R1.

Cela comprend trois modes de puissance (Sport, Street et Rain) qui modifient la réponse à l’accélération et les caractéristiques du moteur, pour un comportement sportif ou plus souple. Un contrôle de traction (TCS), contrôle de la glisse (SCS), contrôle du cabrage (LIF), contrôle du freinage (BC), de la gestion du frein moteur (EBM) qui peut être réglé sur deux niveaux, le système Back Slip Regular (BSR), un système de contrôle des départs (LC) et un régulateur de vitesse sont également de la partie pour la R7 2026.

Une large mise à jour pour la Yamaha R7 2026

La boîte de vitesses bénéficie pour sa part désormais du quickshifter (QSS) de troisième génération de Yamaha, qui permet de monter et descendre les rapports rapidement sans débrayer grâce à différents réglages.

Côté partie-cycle, presque tous les éléments du cadre de la R7 ont été modifiés et optimisés, notamment le bras oscillant, repensé pour offrir un meilleur ressenti sur route.

La fourche inversée de 41 mm de la R7 est désormais équipée de tiges de piston en aluminium (au lieu de l’acier) et est également entièrement réglable en précharge, en compression et en détente.

La Yamaha R7 dispose aussi des jantes SpinForged de Yamaha, chaussées de pneus Battlax Hypersport S23 de Bridgestone.

La nouvelle Yamaha R7 sera disponible à partir de 10 499 euros dès le mois d’avril prochain en coloris Icon Performance et en Midnight Black mais aussi dans un coloris spécial 70ᵉème anniversaire (à partir de 10 799 euros).