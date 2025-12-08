L’aventure pour tous avec la Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026

Déclinaison la plus équipée de la famille Ténéré 700, la World Raid fait son retour dans la gamme 2026 du constructeur japonais Yamaha. Elle en profite pour dévoiler de nombreuses évolutions comme de nouveaux composants et des technologies haut de gamme.

Parmi les améliorations de ce millésime 2026, on peut noter l’adoption un accélérateur électronique YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) qui dispose de deux modes de puissance, d’un régulateur et limiteur de vitesse, d’une centrale inertielle à 6 axes, d’un contrôle de traction sensible à l’inclinaison, d’un contrôle de la glisse et d’un ABS qui offrent plus de flexibilité à chaque trajet.

La suspension a également été améliorée avec un inédit ensemble KYB entièrement réglable, tout comme un nouvel amortisseur de direction qui possède 16 niveaux de réglages.

L’ergonomie a aussi été revue pour cette Ténéré 700 World Raid 2026 avec une selle monobloc retravaillée pour s’adapter aux deux réservoirs en aluminium, qui à eux deux offrent une capacité de 23 litres, soit 7 litres de plus que la version standard de la Ténéré.

Une nouveauté également disponible en A2

Comme le reste de la famille Ténéré, la version World Raid sera également disponible en configuration A2, via une reprogrammation du boîtier électronique. Dans cette configuration bridée, le bicylindre CP2 offre 47,6 chevaux à 8 000 tr/min (contre 73,4 chevaux à 9 000 tr/min pour la version full).

La version 35 kW ne sera toutefois pas proposée en « sortie usine » pour ce modèle, et le bridage devra être effectué chez un concessionnaire du réseau Yamaha. Une opération facturée 42 euros pour les modèles d’occasion et gratuite pour les machines neuves.