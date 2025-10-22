Une Yamaha Ténéré 700 World Raid encore plus technologique et équipée en 2026

On l’avait quittée l’année dernière, la Yamaha Ténéré 700 World Raid fait son grand retour dans la gamme du constructeur nippon.

La déclinaison la plus équipée de la famille Ténéré 700 en profite pour dévoiler de nombreuses évolutions.

Sans bouleverser le concept, la World Raid 2026 bénéficie de nouveaux composants et technologies haut de gamme.

Parmi les nouveautés de ce millésime 2026, on peut noter un accélérateur électronique YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) qui dispose de deux modes de puissance, d’un régulateur et limiteur de vitesse, une centrale inertielle à 6 axes, un contrôle de traction sensible à l’inclinaison, un contrôle de la glisse et un ABS qui offrent plus de flexibilité à chaque trajet.

La suspension a également été améliorée avec un nouvel ensemble KYB entièrement réglable, tout comme un nouvel amortisseur de direction qui possède 16 niveaux de réglages.

L’ergonomie a aussi été revue avec une selle monobloc retravaillée pour s’adapter aux deux réservoirs en aluminium, qui à eux deux offrent une capacité de 23 litres (et une autonomie d’environ 500 km), soit 7 litres de plus que la Ténéré standard.

L’instrumentation repose désormais sur un grand tableau de bord TFT de 6,3 pouces. Les commodos ont aussi été repensés.

Un nouveau pare-brise et de nouveaux déflecteurs latéraux plus faciles à démonter selon le constructeur ainsi que des phares LED inédits équipent désormais la World Raid.

Reposant toujours sur le bicylindre CP2 qui conserve ses caractéristiques, la Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026, dont le tarif n’a pas encore été communiqué, sera disponible en deux coloris, Redline White et Midnight Black.