Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Yamaha Tenere

Une Yamaha Ténéré 700 World Raid encore plus technologique et équipée en 2026

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

Sortie du catalogue en 2025, la Yamaha Ténéré 700 World Raid est de retour. La version la plus haut de gamme du trail bicylindre revient avec une mise à jour technologique et de ses équipements.

Une Yamaha Ténéré 700 World Raid encore plus technologique et équipée en 2026

On l’avait quittée l’année dernière, la Yamaha Ténéré 700 World Raid fait son grand retour dans la gamme du constructeur nippon.

La déclinaison la plus équipée de la famille Ténéré 700 en profite pour dévoiler de nombreuses évolutions.

Sans bouleverser le concept, la World Raid 2026 bénéficie de nouveaux composants et technologies haut de gamme.

Parmi les nouveautés de ce millésime 2026, on peut noter un accélérateur électronique YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) qui dispose de deux modes de puissance, d’un régulateur et limiteur de vitesse, une centrale inertielle à 6 axes, un contrôle de traction sensible à l’inclinaison, un contrôle de la glisse et un ABS qui offrent plus de flexibilité à chaque trajet.

La suspension a également été améliorée avec un nouvel ensemble KYB entièrement réglable, tout comme un nouvel amortisseur de direction qui possède 16 niveaux de réglages.

Une Yamaha Ténéré 700 World Raid encore plus technologique et équipée en 2026

L’ergonomie a aussi été revue avec une selle monobloc retravaillée pour s’adapter aux deux réservoirs en aluminium, qui à eux deux offrent une capacité de 23 litres (et une autonomie d’environ 500 km), soit 7 litres de plus que la Ténéré standard.

Une Yamaha Ténéré 700 World Raid encore plus technologique et équipée en 2026

L’instrumentation repose désormais sur un grand tableau de bord TFT de 6,3 pouces. Les commodos ont aussi été repensés.

Une Yamaha Ténéré 700 World Raid encore plus technologique et équipée en 2026

Un nouveau pare-brise et de nouveaux déflecteurs latéraux plus faciles à démonter selon le constructeur ainsi que des phares LED inédits équipent désormais la World Raid.

Une Yamaha Ténéré 700 World Raid encore plus technologique et équipée en 2026

Reposant toujours sur le bicylindre CP2 qui conserve ses caractéristiques, la Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026, dont le tarif n’a pas encore été communiqué, sera disponible en deux coloris, Redline White et Midnight Black.

Une Yamaha Ténéré 700 World Raid encore plus technologique et équipée en 2026
Une Yamaha Ténéré 700 World Raid encore plus technologique et équipée en 2026

Photos (7)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Yamaha

Voir toute l'actu Yamaha

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité