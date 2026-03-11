Pour Triumph c’est la dernière ligne droite en vue de 2027 qui vient d’être entamée.

À partir de la saison prochaine, les différentes catégories du championnat du monde MotoGP vont voir arriver un nouveau règlement technique apportant de nombreuses modifications.

Si le passage de la catégorie reine à des motos de 850 cm3 fait déjà beaucoup parler parmi les passionnés, un autre élément va venir bouleverser les habitudes des constructeurs : l’utilisation de carburants non fossiles et 100 % durables pour l’ensemble des motos du plateau, en Moto3, Moto2 et MotoGP.

Triumph, qui fournit l’intégralité des moteurs de la classe intermédiaire n’en est pas à son coup d’essai. En 2024 et 2025, le bloc trois-cylindres de 765 cm³ a déjà validé le passage au carburant E40 (40 % non fossile).

Cette saison 2026, dont le coup d’envoi a été donné il y a deux semaines à Buriram, en Thaïlande, sert donc de laboratoire géant. Triumph teste désormais des échantillons 100 % durables (bio-carburants ou e-fuels) pour s’assurer que les moteurs conservent leur fiabilité malgré un pouvoir calorifique et des propriétés de lubrification différents.

Des futures motos 100 % compatibles avec un carburant non fossile

Un développement à propos duquel le directeur produit du constructeur, Steve Sargent, a déclaré : « Fournir les moteurs du Championnat du Monde Moto2 ces sept dernières années a été une véritable aventure. Outre l’amélioration des performances, nous nous engageons également à soutenir le développement d’un avenir durable pour la moto et le sport motocycliste. Ainsi, alors que le championnat évolue vers des carburants 100 % non fossiles, nous utiliserons des échantillons de ces carburants pour tester leurs performances et leur durabilité durant cette saison. »

Comme Sargent l’a rappelé à Buriram : l’objectif est d’utiliser la Moto2 comme un accélérateur pour le développement des futures motos de série. Le carburant durable fait déjà partie de l’équation.