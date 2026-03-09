ZXMOTO arrive sur le marché français
Le marché français de la moto accueillera prochainement une nouvelle marque : ZXMOTO. L’arrivée de cette dernière s’inscrit dans une volonté de proposer des motos accessibles tout en conservant des niveaux de performance et de plaisir de conduite adaptés aux attentes des motards d’aujourd’hui.
Pour accompagner son lancement en France, ZXMOTO s’appuie sur la DIP, importateur historique du secteur. Fort de plus de 57 ans d’expérience sur le marché français, la DIP dispose d’une d’un réseau bien établi, qui contribueront au développement et à la distribution de la marque sur le territoire.
Les motos ZXMOTO ont été développées avec l’objectif de proposer des machines faciles à prendre en main, tout en offrant des performances permettant aux utilisateurs d’exploiter pleinement leur potentiel. Cette approche vise à rendre l’expérience de conduite accessible à un large public, qu’il s’agisse de motards débutants ou plus expérimentés.
La direction de ZXMOTO en France sera assurée par Anthony Barneaud, professionnel du secteur et motard passionné. Après plusieurs années consacrées au développement de différentes marques sur le marché français, il aura pour mission d’accompagner l’implantation et la croissance de ZXMOTO dans l’Hexagone.
Selon Anthony Barneaud :
« ZXMOTO est une marque qui souhaite transmettre la passion de la moto au plus grand nombre. Même pour un usage quotidien, l’objectif est de conserver le plaisir et les sensations qui font l’attrait de la pratique. »
Des motos accessibles, mais performantes promises
La marque met en avant une approche visant à concilier accessibilité et performances. Les modèles ont été conçus pour offrir une prise en main intuitive et permettre aux utilisateurs de profiter rapidement de leurs capacités, tout en conservant un niveau de performance qui peut satisfaire des pilotes plus expérimentés.
Les premiers modèles destinés au marché français seront présentés prochainement.
ZXMOTO poursuit actuellement son expansion sur plusieurs marchés internationaux. La marque affirme s’appuyer sur un savoir-faire industriel et sur un travail continu d’innovation afin de proposer des motos modernes, fiables et adaptées aux évolutions du marché.
À travers cette stratégie, ZXMOTO souhaite renforcer progressivement sa présence dans l’industrie motocycliste et répondre aux attentes des motards en matière de technologie, de qualité et d’expérience de conduite.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération