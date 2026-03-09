Pour accompagner son lancement en France, ZXMOTO s’appuie sur la DIP, importateur historique du secteur. Fort de plus de 57 ans d’expérience sur le marché français, la DIP dispose d’une d’un réseau bien établi, qui contribueront au développement et à la distribution de la marque sur le territoire.

Les motos ZXMOTO ont été développées avec l’objectif de proposer des machines faciles à prendre en main, tout en offrant des performances permettant aux utilisateurs d’exploiter pleinement leur potentiel. Cette approche vise à rendre l’expérience de conduite accessible à un large public, qu’il s’agisse de motards débutants ou plus expérimentés.

La direction de ZXMOTO en France sera assurée par Anthony Barneaud, professionnel du secteur et motard passionné. Après plusieurs années consacrées au développement de différentes marques sur le marché français, il aura pour mission d’accompagner l’implantation et la croissance de ZXMOTO dans l’Hexagone.

Selon Anthony Barneaud :

« ZXMOTO est une marque qui souhaite transmettre la passion de la moto au plus grand nombre. Même pour un usage quotidien, l’objectif est de conserver le plaisir et les sensations qui font l’attrait de la pratique. »

Des motos accessibles, mais performantes promises

La marque met en avant une approche visant à concilier accessibilité et performances. Les modèles ont été conçus pour offrir une prise en main intuitive et permettre aux utilisateurs de profiter rapidement de leurs capacités, tout en conservant un niveau de performance qui peut satisfaire des pilotes plus expérimentés.

Les premiers modèles destinés au marché français seront présentés prochainement.

ZXMOTO poursuit actuellement son expansion sur plusieurs marchés internationaux. La marque affirme s’appuyer sur un savoir-faire industriel et sur un travail continu d’innovation afin de proposer des motos modernes, fiables et adaptées aux évolutions du marché.

À travers cette stratégie, ZXMOTO souhaite renforcer progressivement sa présence dans l’industrie motocycliste et répondre aux attentes des motards en matière de technologie, de qualité et d’expérience de conduite.