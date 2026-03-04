La BMW R 1300 R se dévergonde et devient une Superhooligan !

Ce week-end, BMW va présenter la BMW R 1300 R Superhooligan lors du 84e week-end des 200 Miles de Daytona.

Avec ce modèle, la marque allemande commémore et rend hommage à la victoire de Steve McLaughlin lors de la toute première course Superbike à Daytona, il y a 50 ans, le 6 mars 1976, ainsi qu’à la victoire de Reg Pridmore lors du premier championnat AMA Superbike. Deux pilotes qui couraient alors sur des BMW R 90 S.

Cette création collective est l’œuvre d’une petite équipe issue du BMW Motorrad Custom Speed ​​Shop. Le design reprend les éléments stylistiques et techniques de la BMW R 1300 R de 145 chevaux et les transpose pour créer un roadster sportif moderne intégrant des éléments caractéristiques des roadsters sportifs d’il y a 50 ans. On retrouve par exemple les emplacements pour les numéros de départ et le large guidon.

L’hommage à la victoire de Steve McLaughlin à Daytona il y a 50 ans se reflète non seulement dans le numéro 83 de la Superhooligan, mais aussi dans les composants peints aux couleurs de la BMW R 90 S de l’époque, notamment les garde-boues avant et les panneaux latéraux du réservoir.

Dans le même esprit, le bleu utilisé sur les étriers de freins se retrouve sur le cadre arrière en aluminium et sur les tubes de la fourche inversée Wilbers entièrement réglable, rallongée de 30 mm. Le ressort de la suspension Wilbers entièrement réglable arbore également une teinte bleue assortie.

La roue avant en carbone empruntée à la BMW M 1000 RR, et une large gamme de composants du même matériau sont issus des modèles de la gamme BMW et piochés chez Ilmberger Carbon Parts.

On retrouve ainsi des leviers Advik entièrement réglables, un système d’échappement en titane Akrapovič avec silencieux en carbone, et des repose-pieds BMW usinés.

La BMW R 1300 R Superhooligan sera exposée aux côtés de son aînée historique, la BMW R 90 S de l’écurie Butler & Smith, et des figures légendaires de la saison 1976 des 500 Miles de Daytona comme Steve McLaughlin, vainqueur à Daytona et Reg Pridmore, champion AMA Superbike.