Marché moto en février : un clair/obscur à relativiser, Honda, BMW et Yamaha en baisse les Chinois cartonnent toujours

Sur le papier, les chiffres sourient : + 6,74 % en février 2026 pour le marché français des motos et scooters avec 11 570 immatriculations contre 10 839 il y a un an. Si le marché progresse par rapport à l’année dernière, la comparaison avec 2024 révèle une réalité bien plus morose avec une chute de près de 23 %.

Dans ce contexte, Honda, le leader bien installé du marché moto hexagonal, accuse sérieusement le coup. Déjà en baisse de plus de 7 % en janvier, Honda perd cette fois 14,7 % (2 484 unités). Un deuxième coup dur consécutif pour la marque ailée qui n’entame pas l’année 2026 de la meilleure des façons, alors que les nouveautés principales présentées ces derniers mois arrivent progressivement en concessions.

De son côté, Yamaha fait le dos rond. Avec 1 567 immatriculations, la marque aux diapasons limite son recul à -5,09 %. Un score honorable quand on sait que BMW souffre également, passant sous la barre des 1 000 unités (930 immatriculations), à comparer aux 1 108 en février 2025 et même 1 379 un an plus tôt.

Le trio de tête en difficulté, les autres « historiques » se reprennent

Derrière les têtes de gondole, d’autres marques historiques se refont quelque peu une santé : + 78 % pour KTM, + 62 % pour Suzuki ou encore + 95 % pour Harley-Davidson. Même si cela reste une bonne nouvelle, là encore les chiffres sont à relativiser tant le mois de février 2025 avait été compliqué pour ces constructeurs. KTM passe ainsi de 254 motos vendues en février 2025 à 452 motos en 2026 (contre 800 motos en 2024), Suzuki de 271 à 439 motos en 2025 (682 motos en février 2024), et Harley-Davidson de 131 immatriculations en 2025 à 255 en 2026, (370 en 2024).

Les constructeurs chinois, quant à eux, poursuivent leur impressionnante et inlassable percée sur le marché moto français. La tête d’affiche des marques chinoises reste une nouvelle fois CF Moto dont la progression sur le mois de février 2025 est encore impressionnante : 40,7 %, et surtout un volume de 484 motos immatriculées en février 2026 pour une hausse régulière : 344 motos en 2025 et 188 en 2024. Voge explose quant à elle les compteurs avec une insolente hausse de 169 % (332 deux-roues immatriculés) et talonne désormais CF Moto. Zontes est aussi en progression de 19 % avec là aussi un volume qui devient véritablement parlant de 262 immatriculations.

Un début d’année 2026 encourageant malgré tout ?

Avec un total de 20 887 immatriculations sur les deux premiers mois, 2026 accuse un sérieux retard de 19 % par rapport à 2024, ce qui fait tout de même 4 800 motos et scooters de moins.

Il faut dire que la météo n’a pas vraiment encouragé les motards à pousser les portes des concessions, et ce malgré les offres commerciales proposées chez de nombreux constructeurs. Entre le froid persistant et les inondations dans plusieurs régions, la moto, souvent citée comme un véhicule de « loisir » n’était alors pas la priorité. Sans compter le contexte national et international qui fait baigner une morosité certaine et une incertitude légitime.

On peut espérer que l’arrivée des beaux jours et des nouveautés 2026 dans les concessions permettent de booster les ventes dans les prochaines semaines.