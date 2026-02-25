Référence du scooter sport/GT, le Honda Forza s’est imposé sur le marché des scooters, avec, rien que pour le Forza 125, 5 472 immatriculations en 2025.

Dans le cadre de l’ouverture, demain, du Salon du 2 Roues de Lyon, la marque japonaise annonce le lancement, dès le 1er mars prochain d’une nouvelle campagne promotionnelle valable sur l’ensemble de la famille Forza jusqu’au 31 mars.

Les Forza 125, 350 et 750 profitent ainsi de prix promotionnels, tandis que les offres de financement affichent des loyers abaissés de 10 €/mois selon les versions, avec deux loyers offerts.

Sur le Forza 125, la version standard passe de 5 599 € à 5 199 €, soit 400 € de remise alors que la version Smart Top Box suit la même logique, à 5 599 € au lieu de 5 999 €.

Pour le Forza 350, la version standard descend à 6 049 € au lieu de 6 649 €, soit 600 € de remise, et la version Smart Top Box est proposée à 6 399 € au lieu de 6 999 €.

Enfin, au sommet de la gamme, le Forza 750 n’est pas en reste puisque le maxi-scooter s’affiche pour un mois à 11 999 € contre 12 599 € en prix catalogue, soit 600 € d’avantage sur la période.

Des économies à faire sur les loyers

En parallèle, Honda renforce l’attractivité de la famille Forza via ses offres de financement avec des loyers en baisse de 10 euros pour toute la gamme : le Forza 125 (base prix 5 199 €) est proposé à 85 €/mois, avec deux loyers offerts et une aide à la reprise. La version Forza 125 Smart Top Box est annoncée à 95 €/mois, avec les mêmes avantages. Le Forza 350 s’affiche à 99 €/mois, toujours avec deux loyers offerts, tandis que le Forza 350 Smart Top Box passe à 105 €/mois, également avec deux loyers offerts. Le Forza 750 est quant à lui proposé à 189 €/mois avec deux loyers offerts.