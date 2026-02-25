Valeo et Hero redéfinissent la sécurité moto : l’Inde comme terrain d’essai mondial

Le choix de l’Inde comme marché de lancement n’a rien d’anodin. Premier marché mondial en volume pour les deux-roues, le pays constitue un laboratoire idéal pour tester ces technologies à grande échelle, notamment sur la gamme électrique VIDA de Hero, avant une extension progressive vers l’Europe.

Transposer les systèmes d’assistance automobile sur une moto ne se résume pas à une simple miniaturisation. Une moto s’incline en virage, vibre davantage, expose ses composants aux intempéries et évolue dans un environnement plus instable. Les capteurs doivent donc fonctionner malgré l’angle d’inclinaison, absorber les vibrations du moteur et rester fiables sous la pluie ou la poussière.

La plateforme développée par Valeo et Hero vise précisément à relever ce défi technique, en proposant une architecture pensée dès l’origine pour le deux-roues. Il ne s’agit pas de transformer la moto en véhicule autonome, mais d’offrir au pilote un surcroît de vigilance et d’anticipation.

Ce que le système apporte concrètement

Le dispositif repose sur deux piliers technologiques complémentaires.

Les radars intelligents assurent la détection des collisions avant et arrière, la gestion des distances de sécurité, l’assistance au changement de voie ainsi que la surveillance des angles morts. Ces fonctions, déjà familières aux automobilistes, prennent une dimension nouvelle sur une moto où la perception périphérique est essentielle.

En parallèle, des caméras haute sensibilité permettent d’identifier les piétons, de lire la signalisation routière et de détecter les marquages au sol. Elles alertent le conducteur en cas de franchissement involontaire de ligne et restent opérationnelles même en conditions de faible visibilité, un atout déterminant pour la conduite nocturne ou urbaine.

L’ensemble fonctionne comme un système d’assistance, et non comme une automatisation. Le pilote conserve le contrôle total, tandis que la machine enrichit son environnement d’informations supplémentaires.

L’Inde représente bien plus qu’un simple marché d’essai. Avec des millions de deux-roues en circulation quotidienne, souvent utilisés comme outils de travail et de mobilité familiale, la sécurité routière y constitue un enjeu majeur. Déployer ces technologies dans un contexte urbain dense et exigeant permet de valider leur robustesse et leur pertinence dans des conditions réelles et variées.

Si l’expérience s’avère concluante, il est probable que ces systèmes migrent rapidement vers les modèles destinés à l’Europe et aux États-Unis, où les normes de sécurité deviennent chaque année plus strictes.

Certes, les systèmes ARAS ne sont pas totalement nouveaux. Certains modèles haut de gamme proposent déjà des régulateurs de vitesse adaptatifs ou des dispositifs de surveillance des angles morts. Toutefois, la démarche de Valeo et Hero se distingue par son approche intégrée : une plateforme développée spécifiquement pour le deux-roues, portée par l’expertise d’un équipementier mondial et destinée, à terme, à des volumes importants.

Cela ouvre la voie à une démocratisation progressive de la sécurité active, au-delà du seul segment premium.

Ce partenariat illustre une mutation profonde du secteur. La moto demeure un symbole de liberté et d’engagement direct entre le pilote et la machine. Mais face aux exigences croissantes en matière de sécurité et à l’évolution des usages urbains, l’assistance électronique devient un prolongement naturel de cette relation.

Si le projet atteint ses objectifs, l’ARAS pourrait devenir, dans quelques années, aussi incontournable sur les motos que l’ABS l’est aujourd’hui. Et l’Inde, loin d’être un simple marché émergent, s’imposerait alors comme le point de départ d’une révolution mondiale de la sécurité sur deux roues.