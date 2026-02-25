Marché de la Moto : l’Europe cale, l’Espagne accélère… et la France freine (chiffres à l’appui)

Selon les données sectorielles européennes (ACEM), le marché allemand chute de 35,7 % en 2025, passant d’environ 248 000 unités à 159 764. Un recul brutal, qui pèse sur toute la chaîne de valeur en Europe.

En France, le repli atteint -16,4 %, pour 179 225 immatriculations en 2025. C’est un signal fort sur un marché mature, historiquement solide, mais très sensible au cycle économique et aux à-coups réglementaires. Après l’anticipation d’achats avant l’Euro 5+, les concessionnaires se retrouvent avec des stocks, tandis que les constructeurs ajustent leurs volumes.

Le Royaume-Uni recule de -19,3 %, repassant sous la barre des 90 000 unités. Brexit, instabilité économique et pouvoir d’achat sous pression continuent de freiner la demande.

L’Italie limite la casse avec -6 % et 331 634 unités. La baisse est moins marquée, mais le marché reste très dépendant des promotions et d’un effet “remise” structurel.

Et puis il y a l’Espagne : +8,3 % et 242 580 unités. Seul grand marché en croissance significative.

Pourquoi ? La moto y demeure un outil de mobilité quotidienne (notamment urbaine), avec un coût d’usage attractif et une culture du deux-roues bien ancrée. Dans un contexte d’incertitude, l’utilitaire l’emporte sur le loisir.

La contraction ne tient pas qu’à un “effet technique” post-Euro 5+. Elle reflète aussi une inflation persistante et un pouvoir d’achat sous pression

Le segment des cyclomoteurs recule quant à lui de -20,7 % en Europe. L’Italie est la plus touchée (-35,1 %). Le cyclo classique décline, remplacé par des 125 cc et des scooters électriques.

Le secteur rappelle que la comparaison avec 2019 (+14,7 %) aide à contextualiser : 2023-2024 ont été suralimentées par l’anticipation Euro 5+. 2025 ressemble davantage à une normalisation… sévère.

L’ACEM recommande d’attendre le premier semestre 2026 pour valider la tendance. En clair : personne ne sait si 2025 est un trou d’air conjoncturel ou le début d’un nouvel équilibre plus bas.

Ce qui est sûr c’est que l’Allemagne encaisse le choc le plus violent. La France recule de 16,4 % à 179 225 unités, un signal tangible. L’Espagne fait figure d’exception dynamique. L’Europe cale. L’Espagne accélère. Et la France, elle, doit choisir entre passion saisonnière… et mobilité quotidienne.