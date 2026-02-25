Ducati dévoile en première mondiale au salon de Lyon la nouvelle DesertX

La première génération de Ducati DesertX a été lancée en 2021 après avoir été révélée sous forme de concept à l'occasion du salon de Milan deux ans plus tôt. Cinq ans plus tard, c'est au tour de la seconde génération de faire ses grands débuts et c'est au salon de Lyon que le public français aura la chance de l'admirer pour la première fois.

Si le nom de change pas, c'est bel et bien une moto entièrement nouvelle, qui prend place sur le stand Ducati. Ainsi, la pièce maîtresse est bien évidemment le moteur. Il s'agit désormais du tout dernier V2 de la marque de 890 cc de cylindrée et développe une 110 ch et un couple 92 Nm dont 70% de cette valeur est disponible dès 3 000 tr/min. Il est couplé à un nouveau shifter à la commande redessinée afin d'être moins sensibles aux chutes. Six modes de conduite seront à la disposition du conducteur : sport, voyage, ville, route mouillée, enduro et rally.

Au-delà de la mécanique, beaucoup de choses évoluent. La DesertX cuvée 2026 est plus basse, plus légère, mais surtout certains éléments ont été modifiés afin de faciliter l'entretien de la moto. C'est ainsi le cas du filtre à air, dorénavant plus accessible. Les freins toujours signés Brembo avec de nouveaux disques de 305 mm de diamètre. Ils sont associés à des étriers monoblocs M4.32, qui accueille des plaquettes spécifiques et un maître-cylindre axial doté d'un levier redessiné.

Bénéficiant d'un nouveau châssis avec des protections inédites, la DesertX hérite aussi d'une fourche Kayaba retravaillée avec des réglages hydrauliques indépendants sur les deux tubes. Les roues sont de 21 pouces à l'avant et de 18 à l'arrière. Le réservoir d'une contenance de 18 litres est plus fin et plus léger qu'avant, ce qui permet de réduire la hauteur du centre de gravité.

Si le style global est proche de l'ancienne génération, on remarque tout de même la tête de fourche nouvelle, qui peut accueillir des projecteurs Full LED adaptatifs. Enfin, le tableau de bord numérique avant vertical est remplacé par une dalle numérique horizontale de 5 pouces avec trois types d'affichage (route, route pro et rallye).

Cette nouvelle Ducati DesertX sera disponible au mois d'avril à un prix de 17 490 €.