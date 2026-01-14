Centenaire Ducati : la passion italienne et son ADN sportif s’exposent à Rétromobile
2026 est une année charnière pour Ducati. La firme de Borgo Panigale fête ses 100 ans d’existence. Un siècle d’histoire et de réussites sportives que la marque va célébrer tout au long de l’année, avec comme point de départ des festivités le salon Rétromobile de Paris. Entre rétrospectives Monster, sagas Superbike et surprises, le programme s’annonce copieux.
Si l’on associe aujourd’hui irrémédiablement Ducati au rouge de ses sportives qui brillent en compétition, tout n’a pas commencé sur deux roues. Fondée le 4 juillet 1926 par les frères Adriano, Bruno et Marcello Ducati, la SSR Ducati était initialement une entreprise de pointe… dans les appareils électriques. Ce n’est qu’en 1946 que l’aventure motocycliste débute réellement.
Pour lancer les festivités de ce centenaire, qui s’étaleront tout au long de l’année 2026 Ducati a choisi la France et plus précisément le cadre du salon Rétromobile (Porte de Versailles, à Paris). Du 28 janvier au 1er février, l’Espace Moto accueillera un stand aux couleurs de Bologne où le passé croisera le futur.
Les visiteurs pourront y admirer une sélection éclectique, notamment une rétrospective dédiée à l’un des modèles emblématiques de la marque : le Monster. Le nouveau Monster V2 de 890 cm³ fera le pont avec ses illustres aînées : du 900 originel de 1992 au radical 1200 R, sans oublier le rare 620 Capirex ou le S4RS tricolore.
L’ADN sportif de Ducati mis à l’honneur à Rétromobile
Le volet sportif sportif de la marque, ne sera pas oublié avec quelques modèles d’exceptions : la 916 et la Mike Hailwood Replica, les 851, 888 et 1198 R, les Desmosedici, 1199 R Final Edition, Superleggera et la toute dernière V4R 2026. Une Panigale V4 Tricolore bleu-blanc-rouge sera également exposée. Pour les amateurs de compétition, la GP21 ex-Jack Miller et la Panigale V4R de Nicolo Bulega (vice-champion WSBK 2025) seront également de la partie.
Ducati entretient également le suspense autour d’une « grosse surprise ». Nouveau modèle ou concept commémoratif ? Le mystère reste entier.
Si Rétromobile lance le bal, le point d’orgue des célébrations aura lieu en Italie lors de la World Ducati Week (WDW) qui se tiendra du 3 au 5 juillet 2026 sur le circuit de Misano. Un rendez-vous incontournable pour les ducatisti du monde entier, avec une parade géante prévue le 4 juillet, jour précis où l’entreprise soufflera ses 100 bougies.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions de la Porte de Versailles, Paris.
Tarifs :
- Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
- Tarif sur place : 25 €
- Avant-première : 60 €
- Enfants de moins de 16 ans : 12 €
- Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
- Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
- Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
- Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
- Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
- Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération