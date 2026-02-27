Contrôle technique moto : du nouveau à venir dès le 1er mars
C’est une nouvelle étape pour le contrôle technique des motos et scooters mis en place en avril 2024. Ce dimanche 1er mars marquera l’entrée en vigueur du contrôle de la vitesse pour les 50 cm3. Une mesure qui pourrait faire drastiquement augmenter le nombre de véhicules recalés.
Il manquait encore un élément dans l’examen du contrôle technique des motos et scooters déjà fortement décrié depuis la mise en place de la mesure en avril 2024.
À partir de dimanche 1er mars prochain, les centres de contrôle technique (CT) vont donc devoir mesurer la vitesse réelle des véhicules afin de s’assurer qu’elle correspond à leur homologation.
L’objectif est clair : s’assurer qu’aucun cyclomoteur (50 cm3) ne dépasse la limite légale des 45 km/h, sous peine de recalage immédiat.
Avec l’arrivée du céléromètre, impossible de tricher. Contrairement à un simple contrôle visuel du pot d’échappement pour détecter un éventuel débridage ou anomalie, volontaire ou non, le céléromètre mesure la vitesse de pointe réelle du véhicule en conditions simulées.
Le contrôle technique des motos et scooters encore plus sévère à partir du 1er mars
Ce durcissement du contrôle technique s’accompagnera d’une vigilance accrue des forces de l’ordre. Et en cas de défaut de contrôle, le contrevenant s’expose à une amende de 135 €, tandis que la circulation avec un véhicule débridé est passible de 135 € d’amende (4ème classe) et de la confiscation immédiate du véhicule.
Par ailleurs, en cas d’accident avec un 50 cm³ débridé, l’assurance peut se retourner contre le conducteur (ou ses parents) et refuser toute prise en charge.
Après l’introduction systématique du sonomètre à l’été 2025, le céléromètre pourrait faire de nombreuses « victimes » dans le parc des deux-roues français, et venir faire grimper le nombre de véhicules recalés lors du contrôle.
