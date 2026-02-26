Jeunes (ou moins jeunes) motards, Honda a une bonne nouvelle pour vous !
Face à une concurrence toujours plus féroce sur le marché des motos de moyennes cylindrées, les constructeurs historiques ripostent avec des repositionnements tarifaires de leurs modèles. Après Suzuki qui a revu les prix de l’ensemble de sa gamme, Honda décide de faire la même chose en baissant le prix de tous ses modèles 500.
À l’image de l’annonce de la baisse de prix des motos et scooters Suzuki, Honda revoit également à la baisse tous les tarifs de sa gamme 500, véritable colonne vertébrale du catalogue de la marque japonaise pour les permis A2.
La CB500 Hornet bénéficie ainsi d’une baisse de 500 €, tandis que la NX500 et la CBR500R baissent quant à elles de 700 €. Surtout, il ne s’agit pas d’une opération ponctuelle mais bien d’un repositionnement durable des tarifs, valable dès aujourd’hui sur les modèles en concessions et les millésimes 2026 qui arriveront dans les prochaines semaines.
Résultat : le roadster CB500 Hornet est désormais affiché à 6 199 € en boîte mécanique, ou 6 699 € en version e-clutch. Les Honda NX500 et CBR500R sont proposées au même prix : 6 799 €, ou 7 299 € avec le système e-clutch.
Le e-clutch débarque sur la gamme 500 Honda
Car c’est la nouveauté majeure de ces millésimes 2026 sur la gamme 500 Honda, outre les nouveaux coloris, l’arrivée du système e-clutch, l’embrayage à gestion électronique qui facilite l’usage au quotidien. Concrètement, le pilote peut démarrer, s’arrêter et enchaîner les passages de rapports sans actionner le levier d’embrayage, tout en conservant la possibilité de l’utiliser de façon classique s’il le souhaite.
Les trois modèles reposent sur le même moteur bicylindre de 471 cm3 qui délivre une puissance 47 chevaux de puissance et couple de 43 Nm, ce qui les rend éligibles aux jeunes permis A2 sans bridage.
Les nouveaux tarifs sont applicables dès à présent.
