En direct de Milan : la gamme Honda 500 2026 passe au E-Clutch

On ne change pas une équipe qui gagne.

Pour 2026, la gamme 500 Honda reste inchangée, avec des modèles récents ou qui ont profité de mises à jour importantes durant les derniers mois.

C’est le cas de la sportive de moyenne cylindrée Honda CBR500R qui partage le bicylindre de 471 cm3 (47 chevaux de puissance et couple de 43 Nm) avec le reste de la gamme 500.

Disponible au côté de la CBR500R à embrayage classique, la version à embrayage électronique E-Clutch offre désormais au pilote la possibilité de démarrer, de s’arrêter ou de changer les rapports avec le seul sélecteur, sans recourir au levier d’embrayage. Un apport qui alourdit les motos de seulement deux kilos sur la balance.

La partie-cycle commune aux trois modèles comprend toujours une fourche inversée Showa SFF-BP de 41 mm de diamètre, un monoamortisseur Showa et un frein avant à double disque avec étriers quatre pistons. Elle dispose aussi d’un bloc optique avant à LED, d’un écran TFT de 5 pouces géré avec un commodo rétroéclairé multidirectionnel accessible avec le pouce gauche et disposant de l’application de connectivité Honda RoadSync.

Aux côtés de la livrée Rouge Tricolore qui reste au catalogue en 2026, la Honda CBR500R sera aussi déclinée dans un inédit Noir Mat.

Le trail NX500, largement renouvelé en 2024 profite lui aussi de l’ajout de l’embrayage E-Clutch pour son millésime 2026. Également disponible avec les deux transmissions, classique et E-Clutch, il sera pour sa part décliné en trois coloris inédits pour 2026 : noir mat, noir et blanc.

Enfin, le roadster de la gamme 500, anciennement CB500F et désormais renommé en CB500 Hornet, est le troisième membre de la famille des moyennes cylindrées Honda à disposer du E-Clutch en 2026 (seule la CMX500 Rebel n’en sera pas équipée). La Honda CB500 Hornet profite également de nouveaux coloris pour 2026 : noir, rouge et blanc.

Les tarifs des modèles 2026 de la gamme Honda 500 n’ont pas encore été communiqués.