100 kg pour cette Kalachnikov électrique et à deux-roues qui va participer à la guerre menée par la Russie

Portée par une renommée mondiale pour sa production d’armes, le groupe Kalachnikov équipe également l’armée russe avec ses motos électriques équipées d’une remorque.

Ce deux-roues entièrement développé par la marque est annoncé à seulement 100 kg.

Dotée d’une transmission à quatre vitesses, cette moto d’enduro a été pensée pour un usage militaire.

Tout sauf anodin pour un pays comme la Russie, en guerre ouverte depuis maintenant plusieurs années avec son voisin ukrainien.

Si le projet date de 2018, avec une moto baptisée SM-1 il a franchi récemment une nouvelle étape avec l’apparition, de cette ultime mise à jour : la Izh Enduro.

Discrète grâce à sa motorisation électrique, un véritable atout lors de missions tactiques ou de reconnaissance, la Izh Enduro repose sur un cadre tubulaire en acier, tandis que la transmission finale se fait par chaîne.

Un usage militaire avant une moto pour Monsieur Tout-le-monde ?

L’unité électrique, de type IPMSM, offre une vitesse maximale de près de 100 km/h.

Comme dit plus tôt, elle dispose, et c’est rare pour une moto dotée d’une motorisation électrique, d’une boîte de vitesses conventionnelle, avec embrayage et transmission à quatre rapports.

L’autonomie de la moto a été annoncée à environ 100 km, sans plus de précision sur la batterie.

Elle est aussi équipée d’une remorque, également développée par la marque, qui peut transporter une charge allant jusqu’à 200 kg.

Si les modèles présentés sont encore des prototypes en phase de tests avec une application militaire, Kalachnikov n’exclurait pas de développer une version civile de sa moto.