Vente du 16 décembre à Chartres : les résultats

Avec deux ventes tombant quasiment en même temps, les amateurs de motos anciennes avaient le choix. Voyons tout d’abord ce qu’il s’est passé du côté de Chartres le 16 décembre dernier (pour retrouver notre article de présentation, n’hésitez pas à cliquer ici).

Le bilan de la vente

Le bilan de cette « petite » vente est plutôt bon. Sur les 16 lots, 14 changent de main et donc 2 ne trouvent pas preneur : 2 seront adjugés sous l’estimation basse, 9 dans l’estimation et 3 dépassent l’estimation haute. Les deux machines invendues auraient dû être adjugées compte tenu de l’estimation en dessous du marché. Voyons tout cela en détail.

Les petites cylindrées

Pour ce Solex 45, l’estimation était proposée entre 100 et 200 euros. Le prix de départ sera annoncé à 100 euros et l’engin s’échangera contre la somme de 250 euros. Pour rappel, le Solex 45, sorti en 1946, sera le premier modèle de la marque. Il ne cessera d’évoluer tout au long de sa production. Le modèle de cette vente était daté de 1953.

On attendait entre 500 et 900 euros pour ce cyclomoteur « Lucerette » de chez Lucer. On en restera au prix de départ : adjugée 500 euros.

Ce Lambretta LD 125 cm3 de 1958 ne nécessitera qu’une petite révision. Son estimation (entre 1 500 et 2 500 euros) sera dépassée : prix de départ 1 500 euros pour une adjudication à 2 600 euros.

Cette CZ 125 cm3 type 453 a été boudée par les enchérisseurs. D’apparence plutôt propre, elle était estimée entre 800 et 1 500 euros. Le prix de départ annoncé à l’estimation basse ne donne rien : retirée faute d’enchère.

On tourne la page pour découvrir les résultats enregistrés par les autres lots de cette vente.