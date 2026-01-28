Midual dévoile son ultime création exclusive au look de Café Racer sur le salon Rétromobile 2026 : la "Française !"
Fidèle au salon Rétromobile depuis 2017, Midual profite de la 50ème édition du temple du véhicule de collection pour dévoiler sa dernière création : la « Française ! ». Une machine qui porte son nom comme un étendard du luxe à la française.
Depuis 1997, Olivier Midy et son équipe défendent une vision très particulière de la moto : celle d’un objet d’art roulant, présenté comme symbole du luxe à la française.
Après la « Quintessence » présentée en 2025, déjà sur le salon Rétromobile, cette nouvelle « spéciale » enfonce le clou de l’exclusivité avec un traitement intégralement poli.
La « Française ! », dévoilée à l’occasion de l’édition 2026 du salon Rétromobile, qui se tient à la Porte de Versailles jusqu’à dimanche prochain n’est pas qu’une simple démonstration esthétique ; c’est une réinterprétation de la Série 3. Midual s’attaque cette fois aux codes du Café Racer. On y retrouve les indispensables guidons bracelets ainsi qu’un carénage inédit et minimaliste. Sous l’optique circulaire, deux conduits sculptés alimentent en air frais la fameuse monocoque, tandis que les clignotants sont discrètement intégrés sur la partie latérale de la moto, épurant le style et la ligne générale.
Midual repousse les limites du luxe avec la "Française !"
La sellerie de la Midual "Française !" opte pour un cuir bleu céleste, une teinte qui se retrouve jusque dans les gravures mécaniques. Clin d’œil appuyé à ses origines, les grip-genoux arborent un drapeau français façonné dans un cuir velours aux tons chauds.
Comme on peut s’en douter, la "Française ! " ne se croisera pas à chaque coin de rue malgré une homologation route lui donnant la possibilité de rouler légalement sur les routes hexagonales. Sa production est limitée à 5 exemplaires seulement. Quant au prix, il reste fidèle à la tradition de la maison : « sur demande ».
