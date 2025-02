Rétromobile: Midual Quintessence série limitée à 3 exemplaires

C'est à partir de demain 10 heures que les portes du Salon Rétromobile s'ouvriront au public et ce, jusqu'au dimanche 9 février. Et c'est bien évidemment au Parc des Expositions de Paris Porte de Versailles que se tiendront les festivités (pavillon 1,2 et 3 pour être précis).

À cette occasion, l'enseigne Midual, qui est une grande habituée du Salon Rétromobile (la marque y est présente depuis 2017), présentera une série très limitée (3 exemplaires seulement) de sa Type 1 baptisée "Quintessence".

Pour cette moto exceptionnelle, la partie arrière a été affinée afin d'obtenir une silhouette encore plus élégante. Une finition manuelle a été apportée à chacune des pièces et de nombreux éléments sont passés entre les mains des polisseurs.

Pour découvrir cette moto élevée au rang d'œuvre d'art, rendez-vous sur le stand L-047 situé dans le hall 1 du Parc des Expositions. Et si vous ne pouvez pas vous rendre à la Capitale, Midual sera présent avec sa "Quintessence" au Salon du 2 Roues de Lyon à partir du 13 février.

Pour tout savoir sur le programme du Salon Rétromobile, cliquez ici pour arriver sur le site officiel de l'organisation.