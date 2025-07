Les BMW R 1300 GS et F 900 GS passent du côté obscur et gagnent des équipements

Elles sont les deux modèles les plus en vus de la gamme des trails BMW, les R 1300 GS et G 900 débarquent en « Dark Edition » jusqu'à la fin du mois de septembre.

Trail star du catalogue de la firme allemande, la BMW R 1300 GS « Dark Edition » est proposée à partir de 19 900 € (au lieu de 22 645 €, soit un avantage client de 2 745 € par rapport au tarif catalogue de la moto avec les options) ou à partir de 249 €/mois en location sans apport. Elle permet aux acheteurs de bénéficier de tous les attributs de série du trail bavarois, en ajoutant le Pack Confort (incluant la bulle électrique, le kit passager confort et la béquille centrale), des roues à rayons noires, et le style Triple Black.

Les trails BMW en mode Dark

Fer de lance de la gamme de trails de moyenne cylindrée de BMW, la F 900 GS est aussi proposée dans le coloris Black Storm Metallic. La BMW F 900 GS « Dark Edition », reprend également la dotation de série de la BMW F 900 GS standard, à laquelle vient s’ajouter le Pack Dynamic qui inclut les modes de pilotage Pro et le Shifter Pro. Une version exclusive disponible jusqu’à fin septembre à partir de 12 500 € (au lieu de 15 075 €, soit un avantage client de 2 575 €). Elle est également disponible avec une offre de loyer sans apport à partir de 149 €/mois.

Les BMW F 900 GS « Dark Edition » et BMW R 1300 GS « Dark Edition » sont d’ores et déjà disponibles à la commande en France. Elles seront également à découvrir plus en détail lors de l’Alpes Aventure Motofestival à Barcelonnette qui se tiendra du 5 au 7 septembre.