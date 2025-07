1. La Suzuki GSX-8TT est la plus belle et la plus chère des GSX-8

Oui, cette moto est quasiment identique à la GSX-8T, et pourtant, elle est vraiment plus jolie. La GSX-8TT arbore une tête de fourche et un sabot moteur, mais c’est surtout le coloris noir associé aux jantes rouges qui m’a convaincu (aussi disponible en vert avec jantes dorées). En plus, on retrouve deux bandes rouges et orange sur le flanc du carénage de phare et sur le réservoir, rappel vintage des Suzuki des années 70 et 80. Car c’est bien d’elles qui s’est inspiré Arthur Vidal, le designer français du studio de design de Milan à l’origine du projet GSX-8T et 8TT.

Le carénage de phare inspiré des GS1000S forme un cockpit pour le pilote qui recouvre le tableau de bord. Au guidon, on se retrouve donc avec un magnifique cockpit qui surplombe le grand réservoir. Pour éviter de se faire ballotter le casque à cause du saute vent, les ingénieurs ont créé un conduit à l’intérieur de la petite tête de fourche pour que la pression soit plus homogène sur le casque. Si la protection n’en est pas améliorée par rapport à la GSX-8T, il est vrai qu’aucun remous n’est perceptible sur le casque.

La 8TT pèse 2 kg de plus que la 8T, et cela se ressent chouilla dans la direction à basse vitesse, puisque la tête de fourche ajoute du poids sur cette partie mobile. La moto engage un peu, mais cela disparaît rapidement dès que l’effet gyroscopique se fait ressentir, au-delà de 35 km/h.

Position confortable, prise en main intuitive

Le large guidon nous accueille dans une position reposante et confortable, très peu portée sur l’avant pour mon gabarit de 1m80. Le réservoir de 16,5 L sera plus difficile à franchir pour ceux et celles aux bras courts… Une seule solution : monter dessus !

Tombant sous les doigts, les commandes sont douces et précises. On contrôle le tableau de bord TFT de 5 pouces grâce au commodo gauche, toujours très intuitif et avec une excellente ergonomie à la hauteur de sa qualité perçue.

La selle à 810 mm est 5 mm moins épaisse que celle de la 8T, et cela se ressent. À choisir, on aurait mis la plus confortable sur la moto la plus chère ! L’argument de Suzuki ? Un choix de design. Mouais…

Ce qui est certain, c’est que la 8T se manie avec une facilité déconcertante, et que les ingénieurs de cette plateforme Suzuki GSX-8 ont réussi à faire une moto intuitive. On ne force pas, on fait corps avec elle sans forcer, et c’est la principale force de cette partie cycle.