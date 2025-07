Attention les yeux : la GSX-8TT est annoncée au prix de 11 599 €. Vous avez bien lu ! C’est plus cher qu’une Yamaha XSR 900 (119 ch, 3 cylindres, 11 199 €) qui est, certes, moins bien finie mais beaucoup plus puissante avec une mécanique plus haut de gamme. Alors contre qui vient se frotter cette 8TT ? Comme la 8T, on pense aussi à la Yamaha XSR 700 (77 ch, 8 799 €), ou dans un style scrambler la Fantic Caballero 700 (même moteur Yamaha CP2, 77 ch, 9 999 €) ou encore la Ducati Scrambler Icon Dark (moteur en V, à partir de 9 990 €).

Difficile tout de même de trouver des concurrentes à la 8T en termes de look. Dans l’univers néo-rétro, d’autres mécaniques moins puissantes nous viennent en tête : les Triumph Speed Twin 900 (65 ch, 10 195 €) et Scrambler 900, mais aussi chez Kawasaki la Z650 RS (68 ch, 8 299 €).

Pour miser sur la beauté, on trouve chez Moto Guzzi la série V7 (bicylindre en V, 67 ch) à partir de 9 499 € avec une moto plaisir, caractérielle mais dont le châssis et le poids sont moins joueurs… Alors, si la Suzuki GSX-8TT est très chère, surtout par rapport à la 8S, sa ligne singulière et sa finition globale en fait une moto plus qu’attachante. Si on m’en donnait une, j’y ajouterai la ligne Akrapovic homologuée, un bon train de pneus et des valves coudées pour la commodité.

Quelle belle moto, cette GSX-8TT. Bien finie, fabriquée au Japon avec la fiabilité qu’on connaît et toujours garantie 5 ans : elle donne envie. La base mécanique est connue et garde tout son peps, le châssis permet de rouler vite. Reste que son prix est complètement fou ! 11 599 €, la plus chère de toute la gamme GSX-8 ! Le roadster sportif s’achète 9 299 € (en promo actuellement à 7 999 € !) tandis que la sportive GSX-8R s’échange contre 9 899 €. Si on raisonne rationnellement, autant dire que pour un réservoir, une batterie lithium et quelques carénages, ça fait cher le look. Par les temps qui courent, restons à l’affût d’une promo qui arrivera inévitablement pour écouler les stocks… Mais si c’est votre cœur qui est tombé amoureux, alors vous pourriez vous laisser tenter par la LOA à 157 € /mois avec 20 % d’apport (2 320 €). Il vous reste quelques semaines pour vous décider, car les GSX-8T et 8TT seront disponibles en septembre 2025.

Caradisiac a aimé

Le style noir – jantes rouges

La qualité et finition globale

Le réservoir de 16,5 L

Caradisiac n'a pas aimé

Le prix !

L’affichage de l’écran TFT

Suspensions non réglables

Les pneus d’origine

