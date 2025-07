Qui a dit qu’on ne pouvait pas rouler vite avec 83 ch ? Certes, le bicylindre calé à 270° est bien connu, mais ce bloc Suzuki communique – à mon avis – mieux que ses concurrents. Contrairement à d’autres marques qui font la course aux chevaux pour atteindre les 95 poneys, les ingénieurs ont choisi de miser sur les bas et mi-régimes, la rondeur ressentie du bloc malgré un calage vibrant, attribuée par le dossier de presse au « Suzuki Cross Balancer » un équilibrage breveté qui consiste en deux arbres d’équilibrage équidistants de l’axe de rotation du vilebrequin, positionnés à 90° d’écart. Le résultat est indéniable, pour moi c’est le meilleur bicylindre de moyenne cylindrée au calage à 270°. Pas le plus « fun » pour les roues arrière, mais celui avec le plus d’agrément, et le plus attachant ! Le shifter de série est efficace en charge et à pleins gaz, mais fait hoqueter à bas régime ou en ouverture partielle des gaz.

Le cadre acier accompagné du bras oscillant aluminium est de qualité, et sa boucle arrière est boulonnée (utile en cas de chute). Couplé avec des suspensions Kayaba non réglables (sauf l’amortisseur en précharge) mais bien réglées (c’est le plus important !) on peut vraiment rouler vite en totale confiance. Sur les portions sèches de notre trajet sinueux, la moto n’a pas bronché. Seule raison de ralentir, les traces humides et les averses qui forcent à la prudence, surtout avec la monte de pneus d’origine à changer d’urgence.

Comme tout est commun avec la GSX-8S et la GSX-8R, on sait que le tout est capable de rouler vite, et cette fois avec un style vraiment unique. J’oublierai presque de vous parler du freinage, tant les deux étriers Nissin à fixation radiale font bien le boulot ! L’attaque est douce, ce qu’on attend pour ce type de machine, mais la puissance est bien présente dès qu’on prend le levier de quelques millimètres supplémentaires. Le levier, qui actionne une pompe diagonale, est réglable en écartement de série. À l’arrière, le frein est efficace, même si la course à la pédale est un peu longue à mon goût. Il permet de stabiliser et de ralentir la moto. Pour le prix, on aurait aimé avoir de la durite aviation plutôt que de la durite standard.

Confortable au long cours

Malgré une selle plus fine que sa sœur la GSX-8T, la GSX-8TT offre de belles prestations de confort, avec des suspensions bien équilibrées. L’absence de réglage ne s’est pas fait sentir en solo, mais, pour un roadtrip chargé, ajuster la précharge sera impératif. La moto reste stable sur les imperfections de la route tout en offrant une bonne retenue sur les freinages appuyés. Pour les plus grands gabarits, changer l’amortisseur est la suite logique, mais c’est vrai que, pour le prix demandé par Suzuki pour ce modèle, on aurait apprécié avoir des suspensions proposant plus de réglages.

Le réservoir de 16,5 litres offre plus de 300 kilomètres d’autonomie théorique. Sur notre essai de 104,7 km principalement sous la pluie et sur le mouillé, c’est-à-dire à rythme sénatorial, nous avons consommé 4,1 L/100 km d’après le tableau de bord. Sur sa sœur la 8T, nous avons plutôt consommé aux alentours des 5 L / 100 km avec plus de portions sèches.

Il ne manque plus qu’à trouver une solution pour les remontées d’eau dans le dos, ajouter des sacoches étanches, un sac transversal sur la selle passager et voilà une magnifique moto qui nous emmènera en week-end et au boulot avec autant de classe.