Belle, réussie mais chère cette Suzuki GSX-8T !

2. Arsouille efficace et voyage possible avec la Suzuki GSX-8T

On voudrait croire que Suzuki a mis deux ans à développer cette moto… Mais quand on voit la liste de ce qui a changé par rapport à la GSX-8S, on voit qu’ils avaient d’autres projets en parallèle ! En bref : nouveaux carénages, nouveau réservoir (+ 2,5 l), un phare LED inspiré des Suzuki des années soixante-dix, une belle selle plus large et plus confortable et même des rétroviseurs en bout de guidon ! Bref, une petite flopée d’accessoires et de modifications sur une base toute prête. Logique de plateforme : châssis, suspensions, trains roulants sont communs à toute la gamme GSX-8. Tout ça pour ressembler à une Honda CB650R ? Dommage que la 8T soit si consensuelle, car, de loin on la confondrait avec n’importe quelle moto néo-rétro. Pour la distinguer, le bureau de design italien a encouragé les Japonais à la décliner dans une teinte « gold » qui plaît à l’œil.

Pour une fois, les équipes de Suzuki nous ont fait une démo du nouveau phare (presque) rond. Grâce à des LED nouvelle génération, le faisceau est plus précis et sa forme permet de mieux éclairer à plat lorsque la moto est sur l’angle. Plutôt convaincant quand on a déjà expérimenté les petits blocs LED de certaines motos récentes qui n’éclairent rien. Point purement technique, le bloc optique (plus lourd que la 8S de 50 g) est plus proche de 62 mm de la fourche, ce qui « allège » en quelque sorte la direction.

Moto facile et naturelle

Au guidon, la position est reposante et droite. La GSX-8T offre une selle 5 mm plus épaisse que sa cousine, la GSX-8TT, et ça fait la différence. Entre la selle et le gros réservoir de 16,5 l, on se verrait bien partir un peu loin, non ? Le levier de frein est réglable de série, pas celui d’embrayage, et le tout supervisé par un ABS « standard ».

Le large guidon tombe sous les mains pour mon gabarit (1m80), les commodos de toute la gamme GSX-8 sont intuitifs, simples et avec une belle qualité ressentie.

Seul l’écran TFT de 5 pouces conserve son interface fonctionnelle, mais moche. Comme le reste de la moto est coquette, c’est dommage. Équipée de la même électronique que la GSX-8S, la 8T offre trois modes moteur (non dispo en A2), un contrôle de traction réglable sur 3 niveaux et désactivable en roulant ! Intégré et de série, on bénéficie de l’aide au démarrage et du shifter (heureusement, vu le prix !).

Cet essai s’est déroulé sous la pluie, et la boucle arrière combinée au support de plaque très fin fait remonter beaucoup d’eau dans le dos, qui ruisselle ensuite sur la selle du pilote… Vive les pantalons étanches.