Le bicylindre 776 cm3 de Suzuki n’est plus à présenter, très bien calibré à la poignée, désormais Euro 5+, le bloc offre des bas et mi-régimes qui poussent dans un grondement attachant. À 90 km/h en 6e, on est juste sous les 4 000 tours/minute. La zone rouge commence à 9 750 tr/min. Personnellement, je le préfère aux autres blocs concurrents calés à 270° (Honda sur la Hornet, Yamaha avec le CP2), mais il est aussi moins démonstratif dans son couple instantané : on ne fera pas de roue arrière aussi facilement qu’avec le CP2, la faute aussi à l’empattement le plus grand du segment (1,465 mm).

Montée en Dunlop Roadsport 2, il faudra changer de monte pour vraiment se faire plaisir à la hauteur de la machine. L’essai s’est déroulé sur le sec, le mouillé, le trempé et le séchant, nous avons pu bien éprouver la machine et ses pneus d’origine.

La GSX-8T, sans surprise, est très agile et précise dans son comportement. Les suspensions sont bien équilibrées, même si l’amortisseur arrière a paru trop mou à une consœur pilote lors de l’arsouille. Au vu de l’usage prévu pour ces machines, l’accord est bon et permet déjà de rouler vite. Petit détail : le réglage de la précharge de l’amortisseur se fait à l’aide d’une couronne et non pas d’un contre-écrou.

Finalement, la moto garde un poids tous pleins faits de 201 kg, soit le même poids que la GSX-8S malgré un réservoir plus gros, car elle est équipée en batterie lithium de série (marque HY battEliiy, donc Suzuki est actionnaire), ce qui se généralise d’ailleurs sur la gamme.

Bien équilibrée et confortable

Sa selle bien épaisse et esthétique confère à la 8T des possibilités plus importantes que sa cousine 8S pour voyager un peu loin. Fort de son réservoir de 16,5 L, le tableau de bord affiche 344 km d’autonomie au départ. Sur l’essai, le tableau de bord affiche une consommation de 4,9 L/100 km après 132 km de routes sinueuses et n’affiche plus que 145 km d’autonomie. Avec un rayon d’action de plus de 250 km et un confort plus qu’acceptable, la 8T permet un usage polyvalent pour le quotidien et les vacances. D’ailleurs, une prise USB-C est intégrée sur le côté du tableau de bord. De quoi se laisser tenter…