La riposte japonaise face aux Chinois, la Ducati de cross, un concept sportif signé BMW, Jorge Martin veut quitter Aprilia et la Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT à l'essai

À la Une cette semaine

Alors que la montée en puissance de la Chine sur le marché moto ne faiblit pas, les marques historiques japonaises ont décidé de riposter. Une contre-attaque qui passe par la construction de nouvelles usines et l'augmentation de leurs capacités de production. Pour ça, une destination semble privilégiée : l'Inde. Un pays clé qui pourrait devenir le nouvel eldorado des marques japonaises.

Première moto de cross de Ducati, la Desmo450MX est entrée en production dans l'usine de Borgo Panigale. Un événement célébré en grande pompe avec la présence de Tony Cairoli et Antonio Lupino, les deux pilotes en charge son développement. Une première grande étape pour le premier modèle d'une gamme complète de motos tout-terrain spécialisées, conçues par Ducati pour s'adresser à de nouveaux clients et permettre à la marque italienne de s'attaquer à un nouveau segment. Développée et testée pour briller en compétition et pour être puissante, légère et fiable, la Desmo450 MX repose sur un moteur desmodromique de 449,6 cm3 unique dans le monde du motocross, tandis que son châssis en aluminium et ses innovations électroniques (première moto de cross au monde équipée d'un Traction Control) la rendent unique sur le marché du off-road.

C'est lors du prestigieux Concorso d'Eleganza de la Villa d'Este, dans le cadre magnifique du Lac de Côme que BMW a présenté sa dernière création : la BMW Concept RR. Une superbike homologuée pour la route inspirée par la moto championne du monde de Toprak Razgatlioglu. L'exemple ultime de ce que le constructeur sait faire de mieux en termes de sportivité et de design. Un concept qui préfigure du prochain modèle hypersportif de la marque allemande.

Champion du monde MotoGP en titre, Jorge Martin avait rejoint Aprilia à la surprise générale avant même la fin de la saison précédente. Le mariage semble pourtant ne pas prendre, et avant même d'avoir pu véritablement tester le potentiel de l'Aprilia en Grand Prix, la faute à un enchaînement malheureux de blessures depuis le début de la saison, Jorge Martin a annoncé vouloir quitter la marque italienne à l'issue de l'année 2025. Et ce malgré un contrat courant jusqu'à la fin de la saison 2026. Un bras de fer est-il déjà à prévoir ?

Après le roadster Yamaha MT-09 Y-AMT, c’est au tour de la Tracer d’adopter la boîte automatique. Mais cette (r) évolution n’est que l’un des nombreux changements du millésime 2025 de la voyageuse aux trois diapasons. Euro5+, plus lourde, plus équipée, plus chère, est-elle en mesure de séduire les amateurs de Sport GT ? La réponse avec un essai complet de la moto à découvrir sur Caradisiac.