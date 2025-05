Comment les Japonais s'organisent-ils pour contrer la Chine ?

La menace venue de Chine se fait de plus en plus pressante pour les constructeurs japonais. Les marques chinoises, que ce soit CFMoto, Zontes ou encore QJMotor sont en plein essor, y compris sur les différents marchés européens avec des taux de croissance à deux chiffres qui illustrent parfaitement la place qu'elles sont en train de prendre.

Et qui dit plus pour les uns, dit moins pour les autres, le marché global n'étant pas extensible à l'infini.

Pour organiser la contre-attaque et ne pas se laisser déborder sur un marché deux-roues mondial toujours en plein développement, Honda et Suzuki misent sur leurs gammes, renouvelées régulièrement, mais aussi sur un atout industriel de poids : la construction d'usines et l'agrandissement de leurs lignes de production.

Les deux marques japonaises misent pour cela toutes les deux sur une destination à la mode : l'Inde, avec des usines qui ne seront rien de moins que les plus grandes du monde du secteur moto.

Produire plus pour contrer la Chine et sa force de frappe

L'usine Honda de Vithalapur, qui verra une quatrième ligne de production s'ajouter en 2027, sera ainsi capable de produire 2,61 millions de deux-roues par an, soit un toutes les douze secondes.

Une ambition qui montre déjà l'importance que prend l'Inde sur l'échiquier mondial de l'industrie moto.

Et Honda n'est pas le seul constructeur japonais à miser sur l'Inde.

Suzuki vient de confirmer la construction d'une nouvelle usine, située à Kharkhoda, avec un investissement de 137 millions de dollars (près de 121 millions d'euros). Un site d'où sortiront 750 000 unités annuellement.

Deux nouvelles forces de production qui visent non seulement à approvisionner le marché indien, mais également le marché mondial, notamment l'Asie du sud-est, l'Afrique ou même l'Amérique latine.