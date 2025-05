BMW revoit sa sportive ultime avec un concept inédit

BMW a soigné son effet.

Profitant du Concorso d'Eleganza (concours d'élégance) qui s'est tenu à la Villa d'Este, le constructeur allemand a dévoilé sa dernière création : la BMW Concept RR.

Un modèle destiné à la fois à la route qu'à la piste qui incarne, selon la marque : « la quintessence de la performance technologique et du design, préfigurant la prochaine génération de modèles BMW RR. »

Markus Flasch, directeur de BMW Motorrad, a ainsi expliqué : « Jamais auparavant BMW Motorrad n'avait offert un aperçu aussi précoce d'une future génération de modèles RR. La BMW Motorrad Concept RR est un véritable chef-d'œuvre, tant sur le plan technique que stylistique. Inspirée par la BMW M 1000 RR WSBK d’usine, avec laquelle Toprak Razgatlioğlu, pilote officiel de BMW Motorrad, a dominé le championnat du monde l'année dernière. »

Un concept avant le modèle de série

Au cœur de cette superbike, on retrouve le moteur quatre cylindres en ligne de 999 cm3 refroidi par eau de la machine championne du monde FIM Superbike, développant plus de 230 chevaux. Elle peut aussi compter sur les systèmes de commande et de régulation électroniques, tels que la gestion du moteur, le contrôle de traction et le frein moteur, qui proviennent directement de la BMW M 1000 RR WSBK.

Utilisant des techniques de fabrication innovantes et l'utilisation de matériaux premium (carbone et l'aluminium), la BMW Motorrad Concept RR veut assurer des performances de premier ordre. Et peut aussi compter sur des équipements haut de gamme avec un système de freinage Brembo et des suspensions Öhlins de dernière génération.

Le design suit ce principe exclusif, avec une nouvelle signature lumineuse confiée à des feux LED et un aérodynamisme travaillé pour offrir le meilleur compromis entre protection du pilote et pénétration dans l'air optimale.

Un modèle dévoilé sous forme de concept que l'on découvrira certainement dans les prochains mois dans sa version de série. Et on a hâte.