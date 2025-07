Des changements cosmétiques et techniques pour les BMW

Cet été, BMW va apporter quelques retouches dans sa gamme avec des mises à jour esthétiques et techniques pour quelques-uns de ses modèles.

La BMW M 1000 XR, qui est maintenant déclinée dans un nouveau coloris Aurelius Green Metallic.

La BMW F 800 GS, dont la bulle haute réglable est désormais incluse dans les styles Sport et Triple Black. La bulle teintée n’est en revanche plus disponible dans le Style Sport, qui accueille un nouveau coloris Gravityblue Metallic avec selle noire et grise. Le coloris Racing Blue Metallic n’est plus disponible.

La BMW F 900 GS, dont les styles Passion / GS Trophy disposent de plus de stickers de garde-boue avant.

La BMW F 900 GS Adventure, pour laquelle le contenu de la finition Ride PRO a été repensé. Le Dynamic ESA et la béquille centrale ne font plus partie de cette finition et sont désormais disponibles en option individuelle. Concernant la finition Ride PRO, un ouveau coloris Sage Green Metallic arrive, tandis que le coloris White Aluminium Metallic n’est plus disponible.

La star du catalogue, la R 1300 GS, évolue aussi

La BMW R 1300 GS, avec un contenu du Pack Innovation repensé. Les feux de virage adaptatifs ne font plus partie de ce pack et sont désormais disponibles en option individuelle. Un nouveau coloris Racing Red uni est disponible de série. Le coloris Light White n’est plus disponible. Pour le Style Option 719 “Biscaya”, un nouveau coloris Imperial Blue metallic / White Aluminium metallic matt est disponible alors que le Style Option 719 “Tramuntana” Aurelius Green n’est plus disponible.

La BMW R 12 nineT accueille une batterie Light M disponible en option. Sur l'Option 719, le projecteur “Silver” est remplacé par un projecteur “Black”. Elle est maintenant déclinée dans un nouveau coloris Imperial Blue metallic. Le coloris San Remo Green metallic n’est plus disponible.

La BMW R 12 est elle aussi dotée de la Batterie Light M, disponible en option. À l’instar de la R 12 nineT, sur l'Option 719, le projecteur “Silver” est remplacé par un projecteur “Black”. L'Option 719 “Beryllium” offre un nouveau coloris Meteoric Dust II Metallic. Le coloris avus Silver Metallic n’est plus disponible. En standard, un nouveau coloris Gravity Blue Metallic fait son apparition et remplace le coloris Aventurin Red metallic, qui n’est plus disponible.

Les nouveaux coloris estivaux sont déjà disponibles à la commande tandis que les autres changements précités pourront être commandés à partir du 1er août prochain.