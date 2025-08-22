Yamaha dit au revoir à la SR400 avec une Final Edition

Si les normes Euro 5 ont eu raison de sa présence en Europe mais aussi au Japon, où les normes environnementales sont équivalentes, la Yamaha SR400 restait commercialisée en Thaïlande.

Une carrière qui va bientôt s'achever définitivement, la maque nippone ayant décidé de stopper la production de sa moyenne-cylindrée de façon définitive.

Afin de disparaître du catalogue Yamaha, la SR400 va se voir offrir une Final Edition, une pratique devenue habituelle chez les constructeurs japonais pour rendre hommage à leurs modèles emblématiques.

Commercialisée depuis 1978 au Japon, la Yamaha SR400 rejoignait alors la SR500 au catalogue. Au cœur de la moto on va retrouver le monocylindre de 399 cm3 refroidit par air offrant 23 chevaux à 6 500 tr/min pour un couple maxi de 27 Nm à 3 000 tr/min.

Un modèle qui n'a pas fait de concession à la modernité (hormis avec une injection électronique), disposant toujours d'un démarrage au « kick ».

Un dernier tour de piste pour la Yamaha SR400

Avec son assise perchée à seulement 790 mm et son poids de 174 kg, la SR400 a su s'imposer comme un beau succès commercial à travers les décennies.

Disparue du catalogue en Europe à la fin de l'année 2021, la SR400 va également sortir du catalogue Yamaha en Thaïlande avec deux versions (grise ou rouge) d'une édition finale qui sera commercialisée l'équivalent d'environ 7 850 euros.

Une moto que le constructeur japonais ne peut, hélas, plus vendre en Europe, et c'est quand même bien dommage.