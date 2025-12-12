Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Yamaha

Une innovation révolutionnaire à venir pour Yamaha ?

Après les ailerons qui poussent sur de plus en plus de modèles de série après avoir envahi les Grand Prix, une autre innovation aéro, plus surprenante celle-ci pourrait bientôt voir le jour. Elle concerne un des éléments encore inexploité pour cet usage, l’échappement.

Une innovation révolutionnaire à venir pour Yamaha ?

C’est une idée pour le moins audacieuse.

Utiliser l’échappement comme un élément actif du contrôle de la stabilité de la moto.

Et d’après plusieurs brevets déposés au Japon, l’idée est aussi simple qu’audacieuse : utiliser les gaz d’échappement sortants pour contrôler la moto.

Les brevets présentent un système de tuyaux et de valves qui redirigent le flux d’air expulsé par l’échappement en fonction des besoins. Avec cette innovation technique inédite, la marque japonaise ne cherche pas à réduire le bruit ni les émissions de sa moto : elle entend transformer la sortie d’échappement en un outil dynamique supplémentaire, une sorte de mini-propulseur fournissant de la puissance là où elle est nécessaire, et quand elle est nécessaire.

Cela permettrait ainsi de réduire les wheelings à l’accélération. Au lieu de s’appuyer uniquement sur l’électronique comme c’est aujourd’hui de plus en plus le cas, Yamaha a conçu un système d’échappement divisé en deux sections : une principale et un secondaire, beaucoup plus étroite et positionnée en hauteur. Une valve peut ainsi dévier les gaz d’échappement vers la partie la plus étroite. En rétrécissant la sortie, la pression augmente. Orientée vers le haut, cette pression aide ainsi à plaquer l’arrière de la moto au sol.

Une innovation révolutionnaire à venir pour Yamaha ?

Un second brevet déposé par Yamaha reprend cette idée, en l’adaptant à une autre situation, avec une seconde sortie d’échappement dirigée vers le sol. Lorsque la valve s’ouvre et redirige une partie du flux, les gaz d’échappement sont expulsés, propulsant la moto dans le virage. Il s’agit littéralement d’un système de vectorisation de la poussée appliqué à un roadster. Les schémas incluent des versions avec deux sorties latérales pour contrôler la direction du flux d’air en fonction du côté où l’on prend le virage.

Des systèmes dont l’intérêt pourrait se trouver au-delà de la MT-07 qui apparaît sur les croquis.

Avec la limitation des appendices aérodynamiques prévue en championnat du monde MotoGP, on peut penser que cette innovation technique peut être une stratégie de la part de Yamaha pour venir apporter plus d’appuis sur ses motos les plus puissantes. Parmi lesquelles la M1 du pilote français Fabio Quartararo ?

