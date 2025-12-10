185 chevaux et 185 exemplaires pour la Langen Lightspeed

Marque britannique créée par l’ancien ingénieur en chef de CCM, Chris Ratcliffe, Langen Motorcycles a présenté à l’occasion du salon Motorcycles Live 2023 la LightSpeed. Un roadster qui repose sur un bicylindre en V de 1 190 cm3 signé Rotax et préparé par Buell. Un bloc qui, selon Langen, développe 185 chevaux à 10 600 tr/min et offre un couple de 138 Nm à 8 200 tr/min.

Entièrement fabriquée de façon artisanale par la marque anglaise, la Lightspeed ne sera produite qu’à 185 exemplaires, chacun fabriqué sur commande. Le futur propriétaire a d’ailleurs la possibilité de collaborer avec l’équipe de conception et d’ingénierie afin de personnaliser sa machine. Chaque composant de la Lagen LS12 Lightspeed peut être personnalisé avec une couleur ou un matériau spécifiques. La marque propose un large éventail d’options, notamment un échappement en titane, des jantes à rayons ou en alliage, et une selle passager.

Une pièce d’orfèvrerie sur deux roues

La liste des caractéristiques et composants se veut aussi très haut de gamme : cadre tubulaire en acier ultra-léger (poids total de 185 kg à sec), suspension Öhlins avec fourche inversée de 48 mm avec réglage de la compression et de la détente, et double amortisseur arrière STX 36 avec réservoirs séparés et réglage de la compression et de la détente, freinage assuré par deux étriers HEL Performance à quatre pistons à montage radial et des disques EBC de 320 mm à l’avant et de 265 mm à l’arrière. Les roues, usinées en aluminium, mesurent 17 pouces sur les deux axes et sont chaussées de pneus Pirelli Diablo Rosso III.

Les premières livraisons des modèles de la Langen Lightspeed seront assurées au Royaume-Uni à l’été 2026. Pour les motos homologuées en Europe il faudra patienter jusqu’en 2027. Quant au tarif, il débute à 37 000 £, soit environ 42 000 euros, hors-taxe.