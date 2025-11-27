Des financements en LOA et des promos chez Yamaha

Noël, c’est toujours l’occasion de faire plaisir.

À ses proches, mais aussi, pourquoi pas, à soi-même, avec pourquoi pas une nouvelle monture.

Pour rendre ses modèles plus accessibles, Yamaha propose jusqu’à la fin de l’année 2025 des solutions de financement en LOA sur une sélection de modèles de ses gammes de scooters et motos.

Depuis les MT-125 et NMAX 125 jusqu’aux TMax et Tracer 9GT +, en passant par les XSR 125, MT-07, Tricity 125/300, Tracer 7 et Ténéré 700, il est possible de bénéficier d’une Location avec Option d’Achat (LOA) chez les concessionnaires Yamaha participant à l’opération.

De 48 euros par mois (assurance Value Protect incluse) pour le scooter Yamaha Nmax 125 à 225 euros pour la Tracer 9 GT + Y-AMT, le modèle le plus onéreux, les financements Yamaha permettent de profiter d’une moto ou d’un scooter à des tarifs accessibles.

Des promos sur les MT-07 et scooters Tech Max et Tech Max +

Par ailleurs, Yamaha a décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre ses opérations spéciales sur les roadsters MT07 et scooters Tech Max. Elles sont compatibles avec le financement en LOA pour les modèles en question. Ces offres promotionnelles MT-07 et Tech Max proposent un avantage client exclusif d’aide à la reprise ou d’accessoires offerts, selon l’option retenue avec le concessionnaire. XMax 125 Tech Max et Tech Max + : avantage client de 400 €, XMax 300 Tech Max et Tech Max + : avantage client de 400 €, TMax Tech Max : avantage client de 800 €, MT-07 & MT-07 Y-AMT : avantage client de 700 €.