Yamaha prolonge ses bons plans avec jusqu’à 1 500 de remise sur ses modèles de motos et scooters

Il y a toujours de bonnes affaires à saisir du côté de Yamaha.

La marque japonaise vient d’annoncer la prolongation de ses « Bon Plans de l’été » avec des remises qui peuvent atteindre 1 500 euros sur les millésimes 2024 et antérieurs de nombreux modèles de motos et scooters.

Les petites 125 cm3, XSR 125 et XSR 125 Legacy (millésimes 2024 et antérieurs) sont respectivement affichées à 4 599 euros (soit une remise de 500 euros) et 5 099 euros (- 500 euros).

Dans la famille XSR, les modèles 700 (7 799 euros, soit - 1 000 euros), 900 35 kW (millésime 2023 à partir de 10 499 euros, - 700 euros) et 900 GP 35 kW (2024 et antérieurs, affichée à 12 499 euros, - 700 euros) sont aussi concernés par ces remises.

Dans la gamme des roadsters modernes, ce sont les MT-10 et MT-10 SP qui profitent de 1 000 euros de remise, et voient leurs tarifs baisser respectivement à 14 999 euros et 17 999 euros.

Des promos sur les motos et scooters Yamaha

Les scooters Yamaha ne sont pas en reste avec un TMax Tech Max (millésime 2024 et antérieurs) qui est ainsi affiché à 14 099 euros, soit une remise de 1 500 euros. Le XMax 300 (6 399 euros) ainsi que sa version Tech Max (2024 et antérieurs, 7 099 euros) voient également leur tarif en baisse de 300 euros.

Ces tarifs promotionnels sont cette fois valables jusqu’à la fin du mois de novembre, dans la limite des stocks disponibles. Les remises restent compatibles avec les offres de financement des motos et scooters de la gamme Yamaha.