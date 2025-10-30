Les deux-roues motorisés à l’assaut des villes avec de sérieux arguments à faire valoir

Acteur regroupant l’ensemble des constructeurs moto, la Chambre syndicale de l’Automobile et du motocycle (CSIAM) suit de près l’évolution du marché moto. Et les derniers mois ont de quoi donner quelques sueurs froides aux professionnels du secteur avec une courbe régulièrement à la baisse.

Pour tenter de convertir et attirer de nouveaux clients, la CSIAM mise sur les atouts que présentent les deux-roues motorisés dans un environnement urbain.

Praticité, sécurité, liberté, les arguments en faveur des deux-roues motorisés sont mis en avant par la CSIAM dans la campagne « Bien dans ma ville », sans oublier le volet écologie, qui souligne les faibles émissions polluantes des motos et scooters et la fluidification du trafic.

« Nos villes évoluent et avec elles nos façons de nous déplacer. Entre réduction des émissions, lutte contre le bruit et volonté de mieux partager l’espace public , la question du vivre ensemble est au cours des enjeux de mobilité. Dans ce contexte où les solutions se multiplient, le scooter et la moto trouvent naturellement leur place. »

La campagne lancée par la CSIAM a ainsi également pour but de faire évoluer les mentalités des autres usagers de la route sur la pratique d’un deux-roues motorisé en vantant les aspects positifs de ce mode déplacement et en encourageant un partage de l’espace bienveillant et apaisé.

« Pratiques, rapides et efficaces, scooters et motos viennent enrichir les options de mobilité existantes. Ils constituent une solution de mobilité supplémentaire, qui contribue à désengorger le trafic et à rendre la ville plus fluide et accessible pour que chacun puisse se sentir bien dans sa ville. »