Ste Geneviève-des-Bois : 88 lots aux enchères le 18 décembre

Ce jeudi 8 décembre se tiendra la dernière vente aux enchères multisite de l’année. Alcopa vous donne rendez-vous en présentiel depuis Sainte Geneviève-des-Bois dans l’Essonne ou sur internet via le site d’Alcopa ou sur celui d’interencheres à partir de 10 heures.

Quatre-vingt-huit lots seront proposés. Ils seront à récupérer sur les différents sites d’Alcopa (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours).

Frais et conditions de vente

Pour les 50 cm3 ou les équivalents en électrique, les frais sont fixes et ils s’élèvent à 320 euros. Si vous enchérissez via le site interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Pour les autres machines de cette vente, les frais seront 14,40 % TTC du montant de l’adjudication avec un minimum de 360 € TTC. À cette somme viendront s’ajouter 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d’une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot).

Le règlement pourra être effectué par virement ou par carte bancaire.

Les trois et quatre roues de la vente

On commence par les trois et quatre roues de cette vente. Ce Ligier Pulse 3 électrique est un équivalent à un 50 cm3 (frais fixes de 320 euros). Il est de 2017 et affiche 22003 kilomètres. Son estimation est fixée à 200 euros.

On ne sait pas grand-chose sur ce Piaggio MP3 Yourban 300 cm3 si ce n’est qu’il est de 2014 et qu’il se trouve à Marseille. Sur les photos, il a l’air assez propre (estimation 800 euros).

On passe sur quatre roues avec ce quad Polaris Sportsman 570 de 2023. Il a un peu moins de 3000 kilomètres et on précise qu’il faudra vérifier la transmission au niveau du train avant et réviser les freins (estimation 3 500 euros).

On reste chez Polaris avec ce Ranger de 2022. Il a un peu plus de 10 000 kilomètres et a un souci d’embrayage (il démarre mais ne roule pas). Sa vente est réservée à un professionnel de l’auto (ou de la moto) et son estimation est proposée à 4 500 euros.

On passe sur deux roues page suivante.