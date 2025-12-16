Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Ste Geneviève-des-Bois : 88 lots aux enchères le 18 décembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

La dernière vente multisite Alcopa de l’année se déroulera ce jeudi 18 décembre depuis Sainte Geneviève-des-Bois (91). Quatre-vingt-huit lots vous attendent à partir de 10 heures…

Ste Geneviève-des-Bois : 88 lots aux enchères le 18 décembre

Ce jeudi 8 décembre se tiendra la dernière vente aux enchères multisite de l’année. Alcopa vous donne rendez-vous en présentiel depuis Sainte Geneviève-des-Bois dans l’Essonne ou sur internet via le site d’Alcopa ou sur celui d’interencheres à partir de 10 heures.

Quatre-vingt-huit lots seront proposés. Ils seront à récupérer sur les différents sites d’Alcopa (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours).

Frais et conditions de vente

Pour les 50 cm3 ou les équivalents en électrique, les frais sont fixes et ils s’élèvent à 320 euros. Si vous enchérissez via le site interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Pour les autres machines de cette vente, les frais seront 14,40 % TTC du montant de l’adjudication avec un minimum de 360 € TTC. À cette somme viendront s’ajouter 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d’une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot).

Le règlement pourra être effectué par virement ou par carte bancaire.

 

Les trois et quatre roues de la vente

On commence par les trois et quatre roues de cette vente. Ce Ligier Pulse 3 électrique est un équivalent à un 50 cm3 (frais fixes de 320 euros). Il est de 2017 et affiche 22003 kilomètres. Son estimation est fixée à 200 euros.

Ligier Pulse 3 électrique 2017 (lot n° 6)
Ligier Pulse 3 électrique 2017 (lot n° 6)

 

On ne sait pas grand-chose sur ce Piaggio MP3 Yourban 300 cm3 si ce n’est qu’il est de 2014 et qu’il se trouve à Marseille. Sur les photos, il a l’air assez propre (estimation 800 euros).

Piaggio MP3 300 cm3 Yourban 2014 (lot n° 7)
Piaggio MP3 300 cm3 Yourban 2014 (lot n° 7)

 

On passe sur quatre roues avec ce quad Polaris Sportsman 570 de 2023. Il a un peu moins de 3000 kilomètres et on précise qu’il faudra vérifier la transmission au niveau du train avant et réviser les freins (estimation 3 500 euros).

Polaris Sportman 570 cm3 2023 (lot n° 10)
Polaris Sportman 570 cm3 2023 (lot n° 10)

 

On reste chez Polaris avec ce Ranger de 2022. Il a un peu plus de 10 000 kilomètres et a un souci d’embrayage (il démarre mais ne roule pas). Sa vente est réservée à un professionnel de l’auto (ou de la moto) et son estimation est proposée à 4 500 euros.

Polaris Ranger 2022 (lot n° 104)
Polaris Ranger 2022 (lot n° 104)

 

On passe sur deux roues page suivante.

Page suivante

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité