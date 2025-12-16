Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ste Geneviève-des-Bois : 88 lots aux enchères le 18 décembre

2. Vente Alcopa du 18 décembre : sur deux roues

 

Ste Geneviève-des-Bois : 88 lots aux enchères le 18 décembre

Les deux-roues

À quelques jours de Noël, vous avez peut-être envie de vous mettre au trial ? Voici un bon plan avec cette Beta Evo 250 cm3 de 2020 avec 40 kilomètres à son compteur (c’est vrai qu’en trial, on ne roule pas beaucoup !!!…). L’estimation est accessible puisque proposée à 1 500 euros.

Beta Evo 250 cm3 2020 (lot n° 36)
Beta Evo 250 cm3 2020 (lot n° 36)

 

On reste dans des budgets accessibles même si ici, il faudra faire « un peu » de mécanique. En effet, cette K 1200 LT qui a passé le cap des 100 000 kilomètres a un souci au niveau du joint du pignon de sortie de boîte. Le voyant ABS est allumé (problème récurent chez BMW) et la batterie est à changer. L’estimation est proposée à 1 100 euros.

BMW K 1200 LT 2008 (lot n° 56)
BMW K 1200 LT 2008 (lot n° 56)

 

Cette Kawasaki ZZR 1200 est de 2005 mais elle vient juste de passer le cap des 50 000 kilomètres. Les pneumatiques sont à changer ainsi que les freins. Ce n'est que de l’entretien courant en fait… L’estimation est attractive puisqu’elle est fixée à 700 euros.

Kawasaki ZZR 1200 2005 (lot n° 78)
Kawasaki ZZR 1200 2005 (lot n° 78)

 

On termine avec cette Indian FTR 1200 de 2022 avec seulement 8350 kilomètres à son compteur (on précise que sur le contrôle technique, le kilométrage est indiqué en miles, soit 5188 miles). Son estimation a été fixée à 5 600 euros et il faudra vous rendre à Marseille pour la récupérer.

Indian Motorcycle FTR 1200 2022 (lot n° 72)
Indian Motorcycle FTR 1200 2022 (lot n° 72)

 

On se retrouve dans quelques jours pour découvrir les résultats enregistrés lors de cette vente. Et n’hésitez pas à aller voir les lots proposés car des motos peuvent être rajoutées après la rédaction de cet article.

