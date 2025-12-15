Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Husqvarna

Une vague de rappels d’envergure chez Husqvarna pour une mise à jour du moteur

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

À l’instar des KTM 390 Duke de 2024 à 2026, ce sont maintenant leurs cousines, les Husqvarna Svartpilen et Vitpilen 401 qui sont rappelées en concession pour une mise à jour du logiciel de l’unité de contrôle moteur (ECU).

Quelques jours après l’annonce de la campagne de rappel lancée sur les modèles KTM 390 de 2024 à 2026, Husqvarna vient de communiquer sur une procédure similaire à l’encontre de ses modèles Vitpilen et Svartpilen 401.

Deux références qui partagent une base commune avec leurs cousines autrichiennes, et qui sont donc également concernées par la mise à jour à réaliser en concession du logiciel de l’unité de contrôle moteur (ECU).

À l’image de la campagne KTM, le problème identifié pourrait entraîner, dans de rares cas le calage du moteur à bas régime. Si un nombre limité de cas a été observé, Husqvarna Mobility prend immédiatement des mesures préventives en effectuant cette mise à jour, qui réduit considérablement le risque de calage du moteur.

Elle améliore également la maniabilité de la moto, offrant un meilleur couple à bas régime et une plus grande stabilité du moteur.

Après les KTM 390, voici le tour des Husqvarna 401 de repasser en concession

Les propriétaires des motos concernées par la campagne de rappel recevront une notification personnelle par courrier et sont déjà invités à contacter un distributeur Husqvarna agréé pour planifier une mise à jour logicielle gratuite. Cette opération sera effectuée sans frais et exclusivement par des distributeurs Husqvarna agréés.

Les clients peuvent aussi vérifier si leur moto est concernée en visitant la section « Service » sur le site de Husqvarna Mobility où une liste complète des distributeurs agréés est également disponible.

