La Husqvarna Vitpilen 801 est un roadster norvégien à la sauce autrichienne.

Aujourd’hui, quand on évoque le nom de KTM, on pense immédiatement aux déboires financiers dans lesquels est plongé le groupe autrichien. Cela éclipse les nouveautés, mais aussi les autres activités comme les différents engagements sportifs du groupe. Et ce mal touche aussi les autres marques du groupe, à l’image de Husqvarna, marque suédoise rachetée par KTM en 2013.

C’est lors du dernier salon de Milan que nous avons pu découvrir le dernier roadster de Husqvarna, qui servait de base pour l’occasion à différentes préparations. Mais place aujourd’hui au modèle que vous pouvez retrouver chez votre concessionnaire.

Même s’il partage de nombreux éléments avec son cousin le KTM Duke 790, cette Vitpilen dispose d’une vraie personnalité, qui passe principalement par son phare ovale. Complétement repensé, il se compose d’un fin anneau en LED, qui entoure une lentille qui semble suspendue. Pas de doute, le roadster frappe les esprits comme un Duke au look aussi spectaculaire.

Mis à part cela, on retrouve de nombreux points communs esthétiques avec les autres modèles de la famille Vitpilen (125, 401 et feu 701) avec des formes anguleuses et un réservoir de 14 litres taillé à la serpe recouvert d’une partie en plastique, ici de couleur jaune fluo, qui souffre malheureusement de problème d’ajustement comme nous avons pu le voir sur notre modèle d’essai. Cette pièce intègre également une protection sur sa partie basse et est prolongée par la selle en deux parties. Selle dont nous reparlerons plus tard, mais qui cache pour la principale un tout petit rangement.

Pour le reste, je vous conseille de sortir la loupe et de regarder les nombreux détails sympathiques, à l’image du joli bouchon de réservoir ou le design original de la sortie d’échappement placée en position haute. Les rappels à la cylindrée sont nombreux que ce soit sur le guidon, la partie entre les deux selles, les platines de repose-pied ou bien évidemment le réservoir. Des petites attentions qui flattent.

Le pilote aura face à lui une instrumentation numérique de 5 pouces très complète qui propose la température extérieure, l’heure, l’autonomie, le compte-tours, le rapport de vitesses engagé, le mode de conduite, le niveau d’ABS et de Traction Control, la date, la vitesse, le trip total, le voltage de la batterie et la température du liquide de refroidissement. À cela s’ajoutent certains écrans spécifiques permettant de paramétrer la moto selon votre choix. La lisibilité est correcte, mais on a tendance à chercher les informations, donc un temps d’adaptation est nécessaire. Bien évidemment, le package électronique est complet avec notamment l’ABS sur l’angle, le contrôle de traction et les modes de conduite (Street, Rain et Sport). En revanche, pas de régulateur de vitesse, qui est en accessoires.

Tout cela se dirige par des commodos relativement simples, notamment celui de droite qui regroupe l’arrêt d’urgence et le démarrage. À gauche, les commandes de warning, du klaxon et celles permettant de naviguer dans les différents menus.

Il est aussi possible de télécharger sur votre téléphone l’application Ride Husqvarna Motorcycles, qui permet d’afficher la navigation. Grâce au Bluetooth, vous pourrez également écouter la musique ou recevoir des appels en utilisant les commandes de la moto pour diriger ces fonctions.