La Husqvarna Vitpilen 801 est un roadster norvégien à la sauce autrichienne.

Si la Vitpilen dispose d’un look bien à elle, on n’en dira pas de même de la partie mécanique, qui est bien connue puisqu’il s’agit du même moteur que celui de la KTM 790, à savoir un bicylindre en ligne LC8c de 799 cm3 qui délivre 105 chevaux et un couple de 87 Nm. Clairement, pas le plus puissant de la catégorie, mais on ne s’ennuie pas non plus, car le poids de l’ensemble est réduit avec 180 kg à sec sur la balance. En revanche, pas de bridage 35 kW possible.

Le partage d’éléments communs ne s’arrête pas puisque cette Vilpilen utilise également le cadre treillis, qui utilise ce twin compact comme élément porteur. Les suspensions WP (fourche inversée Apex aux tubes de 43 mm de diamètre, amortisseur monté directement sur le bras oscillant, avec 150 mm de débattement) sont, elles aussi, connues, comme le freinage J.Juan, avec ses disques de 300 mm devant et un ABS Bosch.

La position de conduite est aussi très proche des modèles de KTM. Le guidon est large et droit, ce qui oblige le conducteur à avoir une position typée supermotard assez en avant. Les jambes sont repliées et dès les premiers kilomètres, la selle et le réglage des suspensions nous rappellent à leur bon souvenir. La première de bonne taille est ferme et je ne vous parle même pas de celle du passager que l’on pourrait comparer avec une simple biscotte. La passagère devra vous adorer pour faire une longue balade.

Dès le démarrage, on se rend compte de la douceur des commandes, notamment du sélecteur de vitesses, qui permet de passer les rapports sans aucune difficulté, ni même tomber sur des faux points morts. La sonorité du bicylindre est agréable quels que soient les régimes. Ce moteur n’est pas le plus puissant de la catégorie, mais il n’a aucune difficulté à animer ce roadster et le terme d’animer n’est pas usurpé, car il donne du caractère à cette Vitpilen. Il reprend aisément dans les bas-régimes et fait preuve d’une vraie vivacité sans jamais se montrer brutal. Le moteur ne manque jamais de reprise et on frôle facilement le rupteur qui débite à 9 000 tr/min. Les départementales, sont le terrain de chasse privilégié de cette Vitpilen. La fourche peut se régler sur cinq crans en hydraulique, détente sur le tube droit et compression à gauche. Véritable régal en raison notamment d’un shifter très efficace ; la Husqvarna permet d’enchaîner les virages aisément, mais à la longue, la fatigue se fait tout de même sentir en raison de la position, mais aussi de la dureté de l’amortissement. Sur voies rapides, et ce n’est pas une surprise, la protection est particulièrement réduite.

La différence entre les divers modes de conduite n’est pas très flagrante, notamment entre le « Street » qui équivaut à Normal et « Sport ». À noter qu’un mode additionnel dénommé « Dynamic » en option permet de personnaliser les réglages.

Amusante, cette Vitpilen se veut enfin relativement sobre puisque nous avons relevé une moyenne de 5,3 l/100 km lors de notre essai. De quoi assurer une autonomie aux environs de 270 km, ce qui est raisonnable.