Impactée malgré elle par les difficultés financières du groupe KTM, pour lequel le ciel semble par ailleurs s'éclaircir quelque peu, auquel elle appartient, la marque suédoise Husqvarna dévoile à son tour ses offres promotionnelles sur les modèles naked, travel, cross et enduro millésimes 2024 et 2025 de son catalogue.

Il est par exemple possible de profiter de 1 500 € d’avantage client sur les Svartpilen 801 et Vitpilen 801 des millésimes 2024 et 2025, ainsi que sur les roadsters de moyenne cylindrée Svartpilen 401 et la Vitpilen 401. Les modèles de plus petites cylindrées, Svartpilen 125 et Vitpilen 125 millésimes 2024 sont quant à eux remisés de 1 000 €.

L’aventurière Husqvarna Norden 901 millésime 2024, et sa version équipée, la Norden 901 Expedition, également de 2024, profitent également d’une baisse de prix de 1 000 €.

Des belles promos à saisir sur les modèles 2024 et 2025 du catalogue Husqvarna

Les enduristes ne sont pas en reste avec 1 000 € d’avantage client sur les modèles de la gamme enduro, tandis que 1 500 € d’avantage client sont également à déduire sur la gamme des modèles cross (aussi bien les motos à moteur deux-temps que quatre-temps) 2024 et 2025 Husqvarna.

Les offres promotionnelles sur les modèles du catalogue Husqvarna sont valables jusqu'au 30 avril prochain, dans la limite des stocks disponibles chez les concessionnaires.