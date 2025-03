Partez en trek avec les trails Husqvarna

Expériences de roulage créées pour faire découvrir ou perfectionner la pratique du tout-terrain avec moto trail de la gamme Travel du constructeur suédois Husqvarna, les « Husqvarna Trek » repartent pour une nouvelle saison.

Après Grenade et le sud de l'Espagne en 2024, la marque suédoise propose cette année aux possesseurs d'une Norden 901, Norden 901 Expedition ou 701 Enduro, 9 évènements répartis selon les niveaux des participants : les 17 et 18 mai au Pays basque (64), les 7 et 8 juin en Ardèche (07), les 21 et 22 juin en Yvelines (78), les 27 et 28 septembre en Ardèche (07) pour le niveau débutant, et les 28 et 29 juin dans la Creuse (23), les 5 et 6 juillet au Pays basque (64), les 13 et 14 septembre en Yvelines (78), les 4 et 5 octobre en Savoie (annoncé déjà complet) et enfin les 11 et 12 octobre de nouveau en Savoie (73) pour les motards plus expérimentés.

9 stages offroad pour tous les niveaux dans toute la France

Les frais d'inscription aux "Husqvarna Trek", qui s'élèvent à 400 €, comprennent deux jours de randonnée et de perfectionnement off road, le repas du samedi soir suivi d'une nuit dans un hébergement typique, la restauration durant tout le week-end et des goodies Husqvarna.

Le nombre de places étant limité, il est conseillé, pour les motards souhaitant participer de valider leur inscription au plus vite sur le site Internet du programme.