Une nouvelle Triumph Trident Triple Tribute Edition arrive en 2025

Roadster de moyenne cylindrée de la gamme Triumph, la Trident 660 profite d'une nouvelle série limitée Triple Tribute Edition, revue pour 2025.

Outre les dernières améliorations axées sur le pilote, l'ABS optimisé en virage, le contrôle de traction et le shifter du millésime 2025 de la Trident standard, la nouvelle édition spéciale conserve son look inspiré de la course, rendant hommage à la légendaire "Slippery Sam" de Triumph, cinq fois vainqueur du TT de l'île de Man, mais cette fois-ci avec un schéma graphique plus moderne.

Sa robe noire saphir constitue la base de cette édition spéciale, contrastée par des touches de bleu et de rouge qui s'étendent sur le réservoir, l'arrière et l'avant de la moto. Le numéro de course "67" sur le réservoir est de nouveau un clin d'œil au modèle siglé Trident le plus célèbre de l'histoire

La moto est également dotée de jantes Diablo red, d'un saute-vent, en noir saphir avec des détails graphiques Triple Tribute assortis et d'un sabot moteur en aluminium de série.

Une série limitée du roadster qui peut compter sur les améliorations de la Triumph Trident 660 2025

Pour le reste, on retrouve le moteur trois cylindres, entièrement conforme à la norme Euro 5+, et qui délivre une puissance maximum de 81 chevaux à 10 250 tr/min avec un couple maximum de 64 Nm à 6 250 tr/min. Un kit de bridage A2 limitant la puissance à 47,5 chevaux est également disponible en option pour les jeunes permis.

La partie mécanique reste donc identique à celle de la version 2025 de la Trident 660, tout comme la partie-cycle et les équipements de série, notamment le régulateur de vitesse inauguré sur le modèle cette année.

Accessible, avec sa hauteur de selle de 805 mm et son poids tous pleins faits de 190 kg, la Triumph Trident Triple Tribute 2025 sera disponible dans les concessions de la marque dans les prochains jours, affichée à partir de 8 845 euros (contre 8 695 euros pour la version de base).